Geely привезет в Россию две совершенно новых модели

Кроме того, вышеупомянутые наименования вполне могут быть благозвучными для российского уха названиями уже известных моделей. Причем выяснилось, что российский офис компании никакого отношения к регистрации патентов не имеет. То есть оформлением занимались головное представительство из Китая.

Но стоит учитывать, что в России электромобили не пользуются спросом. Хотя некоторые автобренды считают наш рынок перспективным для «зеленого» транспорта, но отсутствие соответствующей инфраструктуры и суровые зимы диктуют свои условия. Так что появление в ближайшее время авто Geely на батарейках маловероятно.

Зато в первом полугодии ожидается Geely Coolray — компактный кроссовер, способный навязать конкуренцию Hyundai Creta. В домашние шоу-румы, как уже писал портал «АвтоВзгляд», паркетник, построенный на платформе BMA, приехал еще в 2018 году.