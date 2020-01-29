Geely привезет в Россию две совершенно новых модели

В базе Федерального института промышленной собственности появилось два патента на названия Geely Antares и Geely Sirius. Что это будут за автомобили, остается лишь гадать. Есть предположение, что ребята из КНР задумались о выводе на наш рынок гибридных авто или электромобилей.
Дело в том, что в новых именах усматривается астрономическая тематика. А у компании Geely есть бренд Polestar («Полярная звезда»), под которым вместе со специалистами Volvo производятся премиальные электрокары.
Кроме того, вышеупомянутые наименования вполне могут быть благозвучными для российского уха названиями уже известных моделей. Причем выяснилось, что российский офис компании никакого отношения к регистрации патентов не имеет. То есть оформлением занимались головное представительство из Китая.
Но стоит учитывать, что в России электромобили не пользуются спросом. Хотя некоторые автобренды считают наш рынок перспективным для «зеленого» транспорта, но отсутствие соответствующей инфраструктуры и суровые зимы диктуют свои условия. Так что появление в ближайшее время авто Geely на батарейках маловероятно.
Зато в первом полугодии ожидается Geely Coolray — компактный кроссовер, способный навязать конкуренцию Hyundai Creta. В домашние шоу-румы, как уже писал портал «АвтоВзгляд», паркетник, построенный на платформе BMA, приехал еще в 2018 году.