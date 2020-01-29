Geely привезет в Россию две совершенно новых модели

Фото: Geely
Компания Geely запатентовала в России два новых товарных знака. Предположительно, это названия моделей, но о них ничего не известно. Такие имена не встречаются в продуктовой линейке бренда ни в одной стране.

В базе Федерального института промышленной собственности появилось два патента на названия Geely Antares и Geely Sirius. Что это будут за автомобили, остается лишь гадать. Есть предположение, что ребята из КНР задумались о выводе на наш рынок гибридных авто или электромобилей.

Дело в том, что в новых именах усматривается астрономическая тематика. А у компании Geely есть бренд Polestar («Полярная звезда»), под которым вместе со специалистами Volvo производятся премиальные электрокары.

  • Фото: Федеральный институт промышленной собственности
  • Фото: Федеральный институт промышленной собственности

Кроме того, вышеупомянутые наименования вполне могут быть благозвучными для российского уха названиями уже известных моделей. Причем выяснилось, что российский офис компании никакого отношения к регистрации патентов не имеет. То есть оформлением занимались головное представительство из Китая.

Но стоит учитывать, что в России электромобили не пользуются спросом. Хотя некоторые автобренды считают наш рынок перспективным для «зеленого» транспорта, но отсутствие соответствующей инфраструктуры и суровые зимы диктуют свои условия. Так что появление в ближайшее время авто Geely на батарейках маловероятно.

Зато в первом полугодии ожидается Geely Coolray — компактный кроссовер, способный навязать конкуренцию Hyundai Creta. В домашние шоу-румы, как уже писал портал «АвтоВзгляд», паркетник, построенный на платформе BMA, приехал еще в 2018 году.

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29 января 2020
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