АВТОВАЗ сокращает штат и производство

Численность сотрудников Волжского автозавода в минувшем году снизилась с 38 070 до 35 028 человек, то есть на 8%. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на президента автоконцерна Ива Каракатзаниса. Официально, сокращение числа персонала объясняется выходом работников на пенсию и увольнением по собственному желанию.

Причем спад наблюдается уже седьмой год подряд. Так, приблизительно на 30 000 человек сократился штат с 2008 по 2009 год, а с 2014 по 2015-й — на 20 000. Но в этом году АВТОВАЗ не планирует массовых увольнений и продолжает набирать профессионалов в отдел инжиниринга, выросший за последние несколько лет на 1100 новых служащих.

Стоит отметить, что и объемы производства в 2019 году тоже упали: на площадке в Тольятти — на 8,7% (изготовили около 413 000 машин), а в Ижевске, где собирают LADA Vesta, — на 2,2% (128 000 автомобилей). Причина — стало меньше заказов от партнеров. По-видимому, подразумеваются бренды Renault и Datsun, чьи авто сходят с соседних с LADA конвейеров.

Напомним, что продажи LADA в 2019-м остались практически на прошлогоднем уровне: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в руки покупателей ушло 35 702 автомобиля (+0,9%) при общем снижении рынка на 2,3%.