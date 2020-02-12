Опубликованы первые изображения обновленного Hyundai i30

Судя по скетчам, публике представили Hyundai i30 в версии N Line. Хетч обретет подретушированный передний бампер и по-иному оформленную решетку радиатора с ячеистым рисунком. Доработанная оптика будет козырять V-образными дневными ходовыми огнями.

Рисунки задней части автомобиля маркетологи придержали. Но, согласно анонсу, мы их увидим уже в ближайшие дни. Уже точно можно сказать, что авто оснастят новыми задним бампером и фонарями. А в салоне ждет свежая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый монитор «мультимедийки».

Кстати, после рестайлинга Hyundai i30 в версии N Line можно будет купить и в кузове универсал: «сарай» добавится к доступным ранее хетчбэку и четырехдверному купе. Премьера пройдет на большом европейском моторшоу в Женеве, чьи двери распахнутся в начале марта.

Hyundai i30 представлен и на российском рынке, правда лишь в «горячей» версии N. Экстремальный хетч приводится в движение двухлитровой турбированной «четверкой» мощностью 249 или 275 л. с. — на выбор, который позволит кошелек. Вкупе с мотором работает только шестискоростная «механика». Ценник на «зажигалку» стартует от 2 200 000 рублей.