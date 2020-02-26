Опубликованы первые фото обновленного Hyundai i30

Доработанный Hyundai i30 изменит внешность, получив новые решетку радиатора, оптику с V-образными дневными ходовыми огнями и бамперы. Кроме того, дизайнеры подарили модели перелицованные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов и три новых оттенка окраски кузова.

Дизайн-пакет N Line, придающий авто спортивный вид, будет доступен для i30 во всех типах кузова — хетчбэк, фастбэк и — впервые — универсал. Такие автомобили будут отличаться более широкой фальшрадиаторной решеткой, массивными воздухозаборниками и задним бампером с улучшенными аэродинамическими характеристиками.

В салоне тоже появятся три свежих цвета отделки, а воздуховоды климатической системы поменяют форму. Функцию приборной панели возьмет 7-дюймовый экран, а пару ему составит монитор продвинутой «мультимедийки» диагональю 10,25 дюйма.

В моторную линейку войдут три бензиновых дивгателя мощностью 110, 120 и 160 л. с. Кроме того, в распоряжении Hyundai i30 будет два дизеля на 115 и 134 силы.

Стоит напомнить, что российским покупателям сегодня доступен i30, но лишь в версии N с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 249 или 275 л. с., агрегатированный с шестискоростной «механикой». Ценник на «зажигалку» стартует от 2 200 000 рублей.