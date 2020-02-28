В России Opel Zafira Life получил новые комплектации и подешевел

Немецкая марка, входящая в Groupe PSA, привезла на наш рынок Opel Zafira Life в комплектациях Innovation M и Innovation L. Отныне прайс на новинку стартует от 2 549 900 рублей. В базовое оснащение входят светодиодные ходовые огни, передние «противотуманки», боковые зеркала с сервоприводом и обогревом и двухзонный климат-контроль.

Кроме того, за эти деньги покупатель получает полный набор парктроников, камеру заднего вида и систему контроля «слепых» зон, а также бесключевой доступ и мультимедийный комплекс с семидюймовым дисплеем, восемью динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, что изначально Zafira Life продавалась только в комплектации Cosmo L и оценивалась в 2 999 900 рублей. «Сердце» автомобиля — безальтернативный двухлитровый дизель мощностью 150 л. с. с максимальным крутящим моментом в 370 Нм. В тандеме с ним — шестискоростной «автомат».

Сборка автомобиля налажена на заводе в Калуге. Кстати, в первой половине 2020 года ожидается вывод на рынок грузового фургона Opel Vivaro также локального производства.