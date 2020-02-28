В России Opel Zafira Life получил новые комплектации и подешевел

Фото: Opel
Старт приема заказов на Opel Zafira Life, а вместе с ним и на кроссовер Grandland X, стартовал в середине декабря 2019 года. Тогда минивэн был предложен в единственной топовой комплектации. Теперь же в Россию прикатило авто еще в двух — более бюджетных — вариантах.

Немецкая марка, входящая в Groupe PSA, привезла на наш рынок Opel Zafira Life в комплектациях Innovation M и Innovation L. Отныне прайс на новинку стартует от 2 549 900 рублей. В базовое оснащение входят светодиодные ходовые огни, передние «противотуманки», боковые зеркала с сервоприводом и обогревом и двухзонный климат-контроль.

Кроме того, за эти деньги покупатель получает полный набор парктроников, камеру заднего вида и систему контроля «слепых» зон, а также бесключевой доступ и мультимедийный комплекс с семидюймовым дисплеем, восемью динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, что изначально Zafira Life продавалась только в комплектации Cosmo L и оценивалась в 2 999 900 рублей. «Сердце» автомобиля — безальтернативный двухлитровый дизель мощностью 150 л. с. с максимальным крутящим моментом в 370 Нм. В тандеме с ним — шестискоростной «автомат».

Сборка автомобиля налажена на заводе в Калуге. Кстати, в первой половине 2020 года ожидается вывод на рынок грузового фургона Opel Vivaro также локального производства.

двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, новая модель, мультимедиа, дизельное топливо
28 февраля 2020
228