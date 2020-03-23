Самые покупаемые в России автомобили зарубежной сборки

За два первых месяца 2020 года в руки покупателей ушло около 32 100 импортируемых «легковушек», что, по данным «Автостата», на 12% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользовались внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, разошедшиеся тиражом в 1686 экземпляров. При этом сами продажи «Прадика» упали на 6%.

Второе место с крошечным отставанием занял премиальный кроссовер Lexus RX. За него рублем проголосовали 1680 россиян (+75%). Первую тройку замыкает китайский кроссовер Geely Atlas, набравший 1030 голосов (+39%).

На четвертой и пятой строчках прописались кроссоверы — среднеразмерный Haval H6 из КНР (886 авто, +46%) и компактный Suzuki Vitara из Японии (867 машин, рост в 3,3 раза).

Далее по-порядку разместились: японский Subaru Forester (765 паркетников, +13%), немецкий Volkswagen Touareg (743 автомобиля, −4%), Toyota Land Cruiser 200 (706 «вездеходов», −28%), а также снова немцы в лице Mercedes-Benz GLS (637 штук, −9%) и BMW X3 (636 единиц, рост в 3,6 раза).