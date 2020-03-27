Эволюция «Головастика»: УАЗ начал торговать в России самосвалами

Семейство УАЗ СГР расширилось за счет еще одной модификации. Маленький саморазгружающийся грузовик разработан вместе с партнером Ульяновского завода — нижегородским Заводом автофургонов (ЗАФ).
Стандартная платформа с габаритами 2680 мм х 1870 мм х 400 мм опрокидывается 12-вольтовой гидравлической станцией с выносным пультом и четырехсекционным гидроцилиндром.
В движение новинка приводится все тем же, неизменным 2,7-литровым мотором мощностью 112 л. с., трудящимся с пятискоростной МКП, двухступенчатой «раздаткой» и системой полного привода.
По заверениям автостроителя, самосвал подойдет для сельскохозяйственных и особенно для коммунальных работ, когда ценятся компактные размеры.
Ценник пока не называется. Скорее всего, авто будет несколько дороже бортового УАЗ-330365, чей прайс стартует от 698 900 рублей.
Кстати, ульяновцы обещают еще один самосвал, но уже на базе УАЗ «Профи», сконструированный вместе с тем же ЗАФ.
Между тем, к старту продаж готовятся UAZ Profi и Pickup, оснащенные «автоматом». Как писал портал «АвтоВзгляд», новинки уже получили Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В перечне их оборудования числятся предпусковой подогреватель, кондиционер, пара эйрбегов и круиз-контроль.