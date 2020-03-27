Эволюция «Головастика»: УАЗ начал торговать в России самосвалами

По заверениям автостроителя, самосвал подойдет для сельскохозяйственных и особенно для коммунальных работ, когда ценятся компактные размеры.

Ценник пока не называется. Скорее всего, авто будет несколько дороже бортового УАЗ-330365, чей прайс стартует от 698 900 рублей.

Кстати, ульяновцы обещают еще один самосвал, но уже на базе УАЗ «Профи», сконструированный вместе с тем же ЗАФ.

Между тем, к старту продаж готовятся UAZ Profi и Pickup, оснащенные «автоматом». Как писал портал «АвтоВзгляд», новинки уже получили Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В перечне их оборудования числятся предпусковой подогреватель, кондиционер, пара эйрбегов и круиз-контроль.