Эволюция «Головастика»: УАЗ начал торговать в России самосвалами

Фото: UAZ
Ульяновский автозавод объявил о начале приема заказов на компактный самосвал, построенный на базе бортового «Головастика» — УАЗ-330365. Новинка способна перевозить более 1000 кг груза. Причем это будет не единственный самосвал в продуктовой линейке российского бренда.

Семейство УАЗ СГР расширилось за счет еще одной модификации. Маленький саморазгружающийся грузовик разработан вместе с партнером Ульяновского завода — нижегородским Заводом автофургонов (ЗАФ).

Стандартная платформа с габаритами 2680 мм х 1870 мм х 400 мм опрокидывается 12-вольтовой гидравлической станцией с выносным пультом и четырехсекционным гидроцилиндром.

В движение новинка приводится все тем же, неизменным 2,7-литровым мотором мощностью 112 л. с., трудящимся с пятискоростной МКП, двухступенчатой «раздаткой» и системой полного привода.

По заверениям автостроителя, самосвал подойдет для сельскохозяйственных и особенно для коммунальных работ, когда ценятся компактные размеры.

Ценник пока не называется. Скорее всего, авто будет несколько дороже бортового УАЗ-330365, чей прайс стартует от 698 900 рублей.

Кстати, ульяновцы обещают еще один самосвал, но уже на базе УАЗ «Профи», сконструированный вместе с тем же ЗАФ.

Между тем, к старту продаж готовятся UAZ Profi и Pickup, оснащенные «автоматом». Как писал портал «АвтоВзгляд», новинки уже получили Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В перечне их оборудования числятся предпусковой подогреватель, кондиционер, пара эйрбегов и круиз-контроль.

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27 марта 2020
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