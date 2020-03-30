АВТОВАЗ опроверг слухи о новом LADA XRAY за 1 000 000 рублей

Фото: LADA
АВТОВАЗ поставил на конвейер вседорожный хетчбэк LADA XRAY Cross в новой версии в начале марта 2020 года. Теперь же в Сети поползли слухи о том, что особые «пятидверки» уже начали отгружать дилерам, а также был назван прайс на новинку. Соответствуют ли опубликованные в интернете данные действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Ожидается, что в начале апреля Волжский автозавод запустит LADA XRAY Cross в версии Instinct в продажу. Правда, пандемия коронавируса, заморозившая работу дилеров, может откорректировать сроки. А пока можно взглянуть на шпионские фото новинки, опубликованные порталом «Лада.Онлайн».

Кроме того, неназванный источник сообщил этому ресурсу, что ценник XRAY Cross Instinct перевалит за миллион: АВТОВАЗ оценит хетчбэк в 1 033 900 рублей. Для сравнения, обычная «пятидверка» в базе сегодня обойдется в 767 900, а покупка авто в «максималке» облегчит кошелек на 979 900 «деревянных».

Фото: Лада.Онлайн

Однако официальный представитель АВТОВАЗа сообщил порталу «АвтоВзгляд», что в компании не комментируют сомнительные источники, а цены на свежий хетч пока объявлены не были. Так что прайс на «Инстинкт», гуляющий в интернете, на Волжском заводе не подтвердили.

Напомним, что LADA XRAY Cross Instinct будет привлекать внимание крышей, корпусами боковых зеркал и легкосплавными дисками черного цвета, а также новой салонной обивкой, дверными ручками угольного оттенка, логотипом с названием версии и мультимедийной системой с сервисами «Яндекс».

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30 марта 2020
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