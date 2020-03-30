АВТОВАЗ опроверг слухи о новом LADA XRAY за 1 000 000 рублей

Ожидается, что в начале апреля Волжский автозавод запустит LADA XRAY Cross в версии Instinct в продажу. Правда, пандемия коронавируса, заморозившая работу дилеров, может откорректировать сроки. А пока можно взглянуть на шпионские фото новинки, опубликованные порталом «Лада.Онлайн».

Кроме того, неназванный источник сообщил этому ресурсу, что ценник XRAY Cross Instinct перевалит за миллион: АВТОВАЗ оценит хетчбэк в 1 033 900 рублей. Для сравнения, обычная «пятидверка» в базе сегодня обойдется в 767 900, а покупка авто в «максималке» облегчит кошелек на 979 900 «деревянных».