АВТОВАЗ опроверг слухи о новом LADA XRAY за 1 000 000 рублей

Ожидается, что в начале апреля Волжский автозавод запустит LADA XRAY Cross в версии Instinct в продажу. Правда, пандемия коронавируса, заморозившая работу дилеров, может откорректировать сроки. А пока можно взглянуть на шпионские фото новинки, опубликованные порталом «Лада.Онлайн».
Кроме того, неназванный источник сообщил этому ресурсу, что ценник XRAY Cross Instinct перевалит за миллион: АВТОВАЗ оценит хетчбэк в 1 033 900 рублей. Для сравнения, обычная «пятидверка» в базе сегодня обойдется в 767 900, а покупка авто в «максималке» облегчит кошелек на 979 900 «деревянных».
Однако официальный представитель АВТОВАЗа сообщил порталу «АвтоВзгляд», что в компании не комментируют сомнительные источники, а цены на свежий хетч пока объявлены не были. Так что прайс на «Инстинкт», гуляющий в интернете, на Волжском заводе не подтвердили.
Напомним, что LADA XRAY Cross Instinct будет привлекать внимание крышей, корпусами боковых зеркал и легкосплавными дисками черного цвета, а также новой салонной обивкой, дверными ручками угольного оттенка, логотипом с названием версии и мультимедийной системой с сервисами «Яндекс».