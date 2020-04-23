В России стартовали продажи обновленного купе Jaguar F-Type

Первые экземпляры Jaguar F-Type, пережившего рестайлинг, прибыли в российские шоу-румы. Но забрать их, по всей видимости, быстро не получится. Нельзя забывать, что в большинстве регионов ритейлеры приостановили работу из-за «коронавирусных» ограничений. Правда, можно воспользоваться онлайн-сервисами марки, выбрав и забронировав автомобиль, а также внести предоплату.
Стоит отметить, что сегодня ценник на посвежевший F-Type стартует от 5 715 000 рублей, в то время как в декабре автомобиль оценивался в 5 928 000 «деревянных». То есть спорткар успел сбросить по пути в Россию 200 000 дешевеющих отечественных дензнаков.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, Jaguar F-Type приводится в движение турбированной «четверкой» мощностью 300 л. с. Кроме того, в арсенале купе есть еще и 380-сильный наддувный V6, а также V-образная «восьмерка», развивающая 575 «лошадей». Последняя прячется под капотом модели в «горячей» версии R. Все моторы работают в комбинации с восьмискоростным «автоматом» Quickshift с функцией ручного переключения передач, задним или полным приводом.
Новинка 2021 модельного года получила большую виртуальную приборную панель диагональю 12,3 дюйма, чье оформление водитель может перенастраивать под себя. Доработанный мультимедийный комплекс научился «общаться» со смартфонами через Apple CarPlay или Android Auto, а также обновлять ПО без проводов.