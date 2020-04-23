В России стартовали продажи обновленного купе Jaguar F-Type

Первые экземпляры Jaguar F-Type, пережившего рестайлинг, прибыли в российские шоу-румы. Но забрать их, по всей видимости, быстро не получится. Нельзя забывать, что в большинстве регионов ритейлеры приостановили работу из-за «коронавирусных» ограничений. Правда, можно воспользоваться онлайн-сервисами марки, выбрав и забронировав автомобиль, а также внести предоплату.

Стоит отметить, что сегодня ценник на посвежевший F-Type стартует от 5 715 000 рублей, в то время как в декабре автомобиль оценивался в 5 928 000 «деревянных». То есть спорткар успел сбросить по пути в Россию 200 000 дешевеющих отечественных дензнаков.