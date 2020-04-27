АВТОВАЗ опять останавливает сборку автомобилей

Волжский автозавод остановит сборочные линии 29 апреля. При этом офисные работки будут трудиться до 30-го числа. Предприятие планирует возобновить деятельность 18 мая. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации АВТОВАЗА Сергея Зайцева.

Ранее уже уточнялось, что по прогнозам спрос на «автовазовскую» продукцию, как, впрочем, и на все новые автомобили в нашей стране резко упал из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Из-за чего, по некоторым данным, завод не только продилит майские каникулы, а даже собирается перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Апрель еще не закончился, поэтому итоги продаж этого месяца не подведены, хотя прогнозы и не утешительны. Напомним, что по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), в марте АВТОВАЗ потерял 3% от объема 2019 года, реализовав 32 808 «легковушек». Причем авторынок в целом вырос на 4%.