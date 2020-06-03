Названа точная дата премьеры обновленного Volkswagen Arteon

Volkswagen Arteon впервые предстал перед публикой в 2017 году, сменив на боевом посту Passat CC. Теперь стильный лифтбэк готовится к плановому обновлению. Примечательно, что модель не просто освежит внешность, а обретет еще одну модификацию — в кузове shooting brake, представляющем собой универсал со скошенными задними стойками.

Если судить по рисунку, рестайлинговый Arteon получит модернизированную оптику с фарами, объединенными горизонтальной светодиодной полосой, новые бамперы и колесные диски свежего дизайна. Кроме того, в пресс-службе бренда сообщили, что салон при этом поменяется полностью.