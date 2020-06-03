Названа точная дата премьеры обновленного Volkswagen Arteon

Volkswagen Arteon впервые предстал перед публикой в 2017 году, сменив на боевом посту Passat CC. Теперь стильный лифтбэк готовится к плановому обновлению. Примечательно, что модель не просто освежит внешность, а обретет еще одну модификацию — в кузове shooting brake, представляющем собой универсал со скошенными задними стойками.
Если судить по рисунку, рестайлинговый Arteon получит модернизированную оптику с фарами, объединенными горизонтальной светодиодной полосой, новые бамперы и колесные диски свежего дизайна. Кроме того, в пресс-службе бренда сообщили, что салон при этом поменяется полностью.
Авто оснастят продвинутым мультимедийным комплексом MIB 3 (Modular Infotainment Matrix 3) и целой россыпью электронных помощников водителя с высокой степенью автономности, действующих на скорости до 210 км/ч.
Премьера Volkswagen Arteon, пережившего обновление, пройдет в режиме онлайн 24 июня 2020 года. А до этого, судя по всему, будут обнародованы другие, не менее интригующие подробности о новинке.
Кстати, модель была анонсирована и для российского рынка: ее пообещали запустить в продажу в 2020 году. Будем надеяться, что в связи с «коронакризисом» планы компании не изменились.