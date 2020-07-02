Давай, до свидания: Subaru Legacy приехал в Россию в прощальной версии

Фото: Subaru
Российские дилеры начали принимать заказы на Subaru Legacy в новой спецверсии Ultimate, чья партия ограничена всего несколькими десятками авто. Новинка щеголяет свежими дизайнерскими решениями и внушительным прайсом. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», эксклюзивной серией модель попрощается с нашими соотечественниками.

«Четырехдверка» Subaru Legacy в варианте Ultimate построили из авто в комплектации Premium ES. Дабы понять, что перед вами эксклюзивный седан, достаточно взглянуть на заднюю стойку, где расположился шильд с названием версии.

Кроме того, Legacy Ultimate получил корпуса боковых зеркал, радиаторную решетку и колесные диски диаметром 18 дюймов, окрашенные в черный цвет, а также внешние дверные ручки и декоративную накладку на крышке багажника, соединяющую фонари, выкрашенные в цвет кузова.

В салоне тоже можно найти обновки. Дверные карты и кресла обзавелись комбинированной отделкой из кожи и замши с синей контрастной прострочкой. Дефлекторы воздуховодов сделаны из черного глянцевого пластика. А рядом с ручкой переключения передач появилась табличка, говорящая о том, что авто принадлежит к финальному изданию.

Напомним, что сердце «Легаси» — безальтернативная 2,5-литровая бензиновая «четверка» мощностью 175 л. с., сочетающаяся с «вариатором» Lineartronic и, конечно же, постоянным полным приводом, ставшим визитной карточкой марки.

В наших краях доступна партия из 77 экземпляров Subaru Legacy Ultimate с ценником в 2 699 900 рублей. И это будут последние экземпляры модели, что прикатят в нашу страну с конвейеров из США. Что же касается Legacy нового поколения, то в нем россиянам отказали.

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2 июля 2020
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