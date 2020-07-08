JAC везет в Россию самые красивые кроссовер и лифтбэк

«Поднебесная» марка, похоже, имеет серьезные виды на Россию. В ближайшее время в шоу-румы прикатят сразу две новинки — стильный семиместный паркетник JAC S7 свежего модельного года и не менее пижонский лифтбэк JAC A5/J7.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, кроссовер появится в августе 2020 года. В длину он чуть не дотягивает до пяти метров при колесной базе в 2750 мм. Его багажник вмещает 1358 л поклажи. Автомобиль для наших соотечественников будут собирать в Казахстане.