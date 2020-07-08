JAC везет в Россию самые красивые кроссовер и лифтбэк

«Поднебесная» марка, похоже, имеет серьезные виды на Россию. В ближайшее время в шоу-румы прикатят сразу две новинки — стильный семиместный паркетник JAC S7 свежего модельного года и не менее пижонский лифтбэк JAC A5/J7.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, кроссовер появится в августе 2020 года. В длину он чуть не дотягивает до пяти метров при колесной базе в 2750 мм. Его багажник вмещает 1358 л поклажи. Автомобиль для наших соотечественников будут собирать в Казахстане.
Вероятно, чуть позднее покупателям предложат лифтбэк. Точной информации пока нет, но ходят слухи, что JAC J7 станут экспортировать к нам из Китая. Над внешностью новинки потрудился Даниэль Гальоне — главный художник итальянского дизайн-центра бренда, человек, приложивший руку к созданию ряда моделей Maserati и Alfa Romeo.
Длина J7 достигает 4772 мм, ширина — 1820 при высоте в 1492 мм и колесной базе в 2760 мм. Под капотом авто разместился 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. А в салоне — большой вертикально расположенный экран мультимедийной системы с навигацией. Подразумевается, что обе модели должны покорить нашего брата гуманными ценниками.
Напомним, что в конце лета россиян ждет еще одна новинка марки, обещающая «вкусный» прайс — электрокар JAC iEV7S. Он уже прошел сертификацию и краш-тесты в НАМИ.