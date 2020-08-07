Honda везет в Россию конкурента KIA Rio и Hyundai Solaris: правда или фейк?

www1.fips.ru
Похоже, в скором времени популярным в стране компактным седанам KIA Rio, Hyundai Solaris и прочим LADA Vesta придется подвинуться. Российский патент на свою бюджетную четырехдверку City получила компания Honda. Впрочем, это не значит, что новинка в обозримом будущем непременно появится в шоу-румах. Каковы реальные перспективы скорого расширения модельной линейки «Хонды» за счет свеженького седана, выяснил портал «АвтоВзгляд».

В открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС) появились изображения модели Honda City последнего поколения, поступившей в продажу в Юго-Восточной Азии минувшей осенью.

Но поскольку мы имеем дело исключительно с патентом на промышленный образец (то есть, на дизайн внешнего вида), а не с одобрением типа транспортного средства (ОТТС), никаких технических подробностей о машине, которая может приехать в Россию, нет.

Известно, что Honda City построена на той же модульной платформе, что и хетчбэк Jazz (на иных рынках Fit). Ее длина — 4553 мм, а колесная база — 2589 мм.

www1.fips.ru

В движение бюджетный седан приводит литровый турбомотор мощностью 122 л. с. (173 Нм крутящего момента), работающий в паре с вариатором. Подобная связка не типична для популярных у нас компактных моделей. Бесступенчатая трансмиссия есть разве что у LADA Vesta, а движок с наддувом — у Volkswagen Polo, который, к слову, теперь лифтбэк. Впрочем, почему бы не попробовать?

Дабы выяснить, какие у Honda планы на City — действительно ли японцы намерены вывести модель на отечественный рынок или запатентовали новинку так, на всякий случай — портал «АвтоВзгляд» обратился в российское представительство бренда. В пресс-службе информацию о скором появлении седана не подтвердили, хотя и не опровергли.

Представители компании также сообщили, что по нашей просьбе уже отправили запрос в головной офис Honda в Японии — ведь только там могут прояснить ситуацию, ибо российский офис, как ни странно, совсем не в курсе. Но, к сожалению, на момент публикации ответ из Страны восходящего солнца не поступил.

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7 августа 2020
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