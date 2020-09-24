АВТОВАЗ выпустил 30 млн. автомобилей LADA

По случаю выпуска 30-миллионного автомобиля с ладьей на капоте, тольяттинцы провели торжественную церемонию, на которой присутствовали в том числе генеральный директор Renault Луки де Мео и президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.
«Юбилейной» машиной стал окрашенный в красный цвет седан LADA Granta в специальном исполнении #CLUB. Автомобили этой версии отличают логитипы на крышке багажника и обивке кресел, колесные диски особого дизайна и черные корпуса боковых зеркал.
— Granta обладает выразительным дизайном, обеспечивает уверенность в любых дорожных ситуациях и представляет идеальное соотношение цены и качества. Я хотел бы поблагодарить всю команду производства LADA Granta и весь коллектив АВТОВАЗа. Спасибо за отличную работу и поздравляю с выпуском 30-миллионного автомобиля, — обратился к публике г-н Каракатзанис.
Примечательно, что столь важное событие выпало именно на 2020 год, когда Волжский автозавод празднует сразу два юбилея: 50 лет ВАЗ-2101 и спортивного подразделения LADA Sport.
Напомним, что кроме LADA, на АВТОВАЗе также собирают несколько моделей Renault и пока еще Datsun. Производство последних прекратится, как ожидается, в декабре этого года.