Россияне скупают новые кроссоверы Hyundai Palisade, как горячие пирожки

Фото: Hyundai
Две недели назад компания Hyundai запустила в России новую платформу онлайн-продаж автомобилей, позволяющую выбрать и оплатить машину посредством сети Интернет, а затем забрать ее в любом удобном дилерском центре. И вот корейцы подвели первые итоги — один авто, приобретенный таким способом, уже выдан, а еще более 200 ждут своих хозяев.

Первый автомобиль, реализованный на новой онлайн-платформе, покинул стены автосалона «Дакар Невский» в Санкт-Петербурге. Им стал кроссовер Creta, укомплектованный 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач, в исполнении Active. Эту машину покупатель забронировал в день запуска сервиса — 1 декабря. На оформление сделки и подготовку авто к выдаче ушла ровно одна неделя.

А зачем вообще нужны подобные сервисы? Как минимум, они избавляют от необходимости несколько раз ездить в шоу-рум и общаться с менеджерами. Ведь онлайн-платформа предоставляет все необходимые услуги — конфигуратор, выбор программы кредитования при необходимости, оформление полисов ОСАГО и КАСКО, оплату покупки банковской картой. Приехать к дилеру нужно всего один раз: чтобы осмотреть и забрать свою машину.

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, главные новинки этого года от Hyundai будут продаваться исключительно через Интернет: речь идет о седане Elantra седьмого поколения и совершенно новом кроссовере Palisade. Последний в онлайн-салоне уже появился. Правда, на текущий момент ни одной свободной машины нет, хотя, судя по сообщениям на форуме поклонников модели, на прошлой неделе их было восемь. Вероятно, раскупили.

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14 декабря 2020
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