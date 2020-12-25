5 неожиданностей, случившихся с АВТОВАЗом в 2020 году

Событие «вне списка»: в 2020-м АВТОВАЗ отметил полувековой юбилей. Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 формально были собраны 19 апреля 1970 года. Но ритмичная работа главного конвейера началась только… в августе. Тогда же первые машины, наконец, передали покупателям.

Чем «копейка» была для советского человека полвека назад? Ведь принято считать, что раньше металл был толще, а моторы — безотказнее. Чтобы ответить на этот вопрос, к дню 50-летия бренда «Жигули» портал «АвтоВзгляд» испытал уникальный ВАЗ-2101: машину, выпущенную летом 1970 года.

Но это лирика. Что касается сегодняшней ситуации на АВТОВАЗе, то она вызывает определенный оптимизм: модели обновляются, выходят спецсерии, а на смену одним кадрам приходят другие (не хуже)… Впрочем, давайте поговорим обо всем этом чуть более подробно.