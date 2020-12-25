5 неожиданностей, случившихся с АВТОВАЗом в 2020 году

Событие «вне списка»: в 2020-м АВТОВАЗ отметил полувековой юбилей. Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 формально были собраны 19 апреля 1970 года. Но ритмичная работа главного конвейера началась только… в августе. Тогда же первые машины, наконец, передали покупателям.
Чем «копейка» была для советского человека полвека назад? Ведь принято считать, что раньше металл был толще, а моторы — безотказнее. Чтобы ответить на этот вопрос, к дню 50-летия бренда «Жигули» портал «АвтоВзгляд» испытал уникальный ВАЗ-2101: машину, выпущенную летом 1970 года.
Но это лирика. Что касается сегодняшней ситуации на АВТОВАЗе, то она вызывает определенный оптимизм: модели обновляются, выходят спецсерии, а на смену одним кадрам приходят другие (не хуже)… Впрочем, давайте поговорим обо всем этом чуть более подробно.
Событие №1. Уход Стива Маттина
То, что создатель LADA Vesta Стив Маттин покинул АВТОВАЗ, безусловно, стало огромной неожиданностью! Как говорит пресс-служба компании, «по личным обстоятельствам». Действительно, в ушедшем году автор знаменитого «икс-фейса» потерял отца, а сам — сильно переживал по поводу пандемии коронавируса, накрывшей планету. Тем не менее, пару авто, нарисованных Стивом, мы еще увидим: это будут рестайлинговый Largus, а затем — обновленная Vesta…
Следующие новинки от LADA будет рисовать уже Жан-Филипп Салар, который до этого занимал пост директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе. Этот француз создал образ второго «Дастера» и третьего «Логана», а также оформил дизайн купе-кроссовера Renault Arkana для России. В общем, человек однозначно талантливый. И именно ему предстоит утвердить внешность действительно новой «Нивы».
Событие №2. Рестайлинг LADA Niva
Когда шпионы опубликовали первые снимки рестайлинговой LADA Niva, многие не поверили: это же чистый «фотошоп»! Неужели АВТОВАЗ приделал бывшей «шниве» передок от Toyota RAV4? Потом выяснилось, что машина действительно встанет на конвейер с такой внешностью. К слову, сходство с японским «равчиком», скорее, случайное: авторы дизайна хотели повторить не «Тойоту», а концепт Chevrolet Niva 2, который так и не пошел в серию.
Коротко напомним, что большая часть кузовных панелей осталась прежней, однако передние крылья и крышка капота — полностью переработаны. Сзади появились свеженькие бампер и фонари, а сама модель сменила название на LADA Niva Travel. Салон пока прежний, но из Тольятти вдруг поползли слухи, будто новый интерьер вовсю готовится… Что ж, поживем-увидим.
Событие №3. Модернизация LADA 4х4
В начале года АВТОВАЗ доказал, что не планирует списывать со счетов модель-ветерана! И впервые за много лет внедорожнику перепал полностью новый салон. Получилось добротно, современно, а главное — удобно для водителя. Ведь вместо древних ползунков «печки» на передней панели, наконец, появился полноценный блок управления микроклиматом. А для корректного срабатывания блока ЭРА-ГЛОНАСС в подушках передних сидений прописались «занавески» безопасности.
Кстати, вскоре LADA 4x4 будет называться Niva Legend, то есть «легендарная» — этот титул внедорожник заслужил без всяких сомнений. А еще есть информация, будто ее сестру, LADA Niva Travel, перенесут на тот же конвейер. Сейчас «Трэвэл», напомним, выпускается на отдельном заводе, который до недавнего времени назывался GM-АВТОВАЗ.
Событие №4. Обновление LADA Largus + BONUS
Одно время ходили слухи, будто АВТОВАЗ оставит доживать Largus таким, какой он есть, а когда спрос на него упадет до минимума, прекратит производство. Но нет! Универсалу и фургону перепали фары от «Логана», которые упомянутый Стив Маттин вписал в свой фирменный «икс-фейс». Салон официально не раскрыт, но мы точно знаем, что передняя панель взята от родственного «Дастера».
А еще известно, что представляет собой таинственная LADA Slava. В прошлом году за сразу несколько источников опубликовали сенсационную новость, которая мгновенно разлеталась по соцсетям: «К 2026 году АВТОВАЗ выпустит с десяток новых моделей, и среди них может быть первый премиальный кроссовер под именем LADA Slava». И портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за автомобиль.
Событие №5. Рекорд продаж
Вообще, рекордным для марки LADA был декабрь 2013-го, когда клиенты расхватали 38 948 машин. И в нынешнем ноябре российскому автогиганту не хватило совсем немного, чтобы побить этот показатель! За последний месяц осени своих хозяев нашли 38 064 автомобиля. (Между прочим, это сразу на 21,9% больше результата 2019 года.) Спасибо надо сказать не только частникам, которые спасали свои сбережения, но и программе госзакупок автомобилей.
Делать прогнозы на следующиий год — дело неблагодарное. Но марке LADA опасаться, по большому счету, нечего: весь модельный ряд — от «Гранты» до «Ларгуса», включая старую и новую «Нивы», обновлен, а цены тольяттинские маркетологи держат ниже, чем у конкурентов. Кроме того, в рукаве автогиганта остается еще один серьезный козырь — будущий рестайлинг флагманской «Весты». Впрочем, об этом портал «АвтоВзгляд» скоро расскажет максимально подробно: следите за публикациями.