FIAT против Chrysler: как итальянцы нагнут американцев, а китайцы — итальянцев

Первым делом — внедрение высочайших итальянских стандартов качества на всех заводах Chrysler-Dodge-Jeep. Во-вторых, обязательный переход на самые прогрессивные в мире итальянские платформы, преимущества которых убили Lancia и принялись за Alfa-Romeo и Maserati. В-третьих, американцам придется испытать на себе реструктуризацию модельного ряда, который в результате превратится в тыкву. Как из этой бессмыслицы извлечь пользу, знал только Сержио Маркионне. Но он два года тому назад умер и созданный им эклектичный альянс утратил смысл, перспективу и направление.

Но тревога охватила понимающую публику не когда сову натянули на глобус, замаскировав FIAT под Dodge, а когда случилось возрождение великого Jeep Grand Wagoneer. Возродили только имя. При создании новой модели использовали старый принцип. Прежде подобным образом из пикапа Dodge Ram два раза подряд получили Dodge Durango. Но в 2010-м третье поколение Durango лишили рамы и сделали на основе Jeep Grand Cherokee. И вот с 2021-го года случится возрождение и возвращение — из рамного пикапа сделают премиальный внедорожник Wagoneer, даже не пытаясь убрать сходство с Ram. Сеятель облигаций госзайма вновь оказался неудачным.