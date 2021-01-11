FIAT против Chrysler: как итальянцы нагнут американцев, а китайцы — итальянцев

Первым делом — внедрение высочайших итальянских стандартов качества на всех заводах Chrysler-Dodge-Jeep. Во-вторых, обязательный переход на самые прогрессивные в мире итальянские платформы, преимущества которых убили Lancia и принялись за Alfa-Romeo и Maserati. В-третьих, американцам придется испытать на себе реструктуризацию модельного ряда, который в результате превратится в тыкву. Как из этой бессмыслицы извлечь пользу, знал только Сержио Маркионне. Но он два года тому назад умер и созданный им эклектичный альянс утратил смысл, перспективу и направление.
Но тревога охватила понимающую публику не когда сову натянули на глобус, замаскировав FIAT под Dodge, а когда случилось возрождение великого Jeep Grand Wagoneer. Возродили только имя. При создании новой модели использовали старый принцип. Прежде подобным образом из пикапа Dodge Ram два раза подряд получили Dodge Durango. Но в 2010-м третье поколение Durango лишили рамы и сделали на основе Jeep Grand Cherokee. И вот с 2021-го года случится возрождение и возвращение — из рамного пикапа сделают премиальный внедорожник Wagoneer, даже не пытаясь убрать сходство с Ram. Сеятель облигаций госзайма вновь оказался неудачным.
Пока отсталая часть населения Земли праздновала оба Рождества и два Новых Года, в Америке грянула премьера пятого поколения Jeep Grand Cherokee. Охваченные гордыней итальянцы брякнули: долой германское наследие, больше не будет американских джипов на платформе Mercedes W164 — нынешнее поколение создано на самой прогрессивной итальянской платформе Giorgio! Какие брутальные внедорожники удостоились этой платформы? Дело в том, что она вообще не для них сделана. Она — для легкого, спортивного, огненного седана Alfa Romeo Giulia. Который почему-то не хотят покупать даже в Италии. Пропал калабуховский дом.
Но итальянцы от себя в восторге. Они ведь сделали то, что им кажется очень американским — легковую машину замаскировали под Jeep. С невероятным количеством посадочных мест (теперь их семь) и традиционными двигателями, о которых мечтали сами: V6 3.6 (294 л. с., 348 Нм) и V8 5.7 (362 л. с., 529 Нм). И с колесами все в порядке: на спортивную платформу прикрутят три варианта полного привода. Бесполезный кроссоверный Quadratrac-I, Quadratrac-II с демультипликатором и Quadra-Drive II с блокировкой заднего дифференциала. Всем пиццу и гамбургеры!
И пока американцы приходят в себя от пощечины, итальянцы подписывают бумаги с китайцами из Dongfeng. Будучи вероломными, безапелляционными, но весьма осмотрительными, последние отправили подписывать документы французов из захваченного и порабощенного Peugeot-Citroёn. Поэтому альянс выглядит вовсе некитайским: FCA+PSA= Stellantis.
И тут же, не сходя с места, итальянцы получили пощечину от французов. Автомобили альянса Stellantis станут базироваться не на устаревших и никому ненужных итальянских платформах типа Giorgio, а на современной и прогрессивной модульной платформе CMP группы PSA. И теперь величественные итальянцы, схватившие зубами Америку, пойдут, подгоняемые пинками, в указанном французами направлении. Что даст повод для кратковременного восхищения перед зеркалом самим французам. После чего придут китайские бенефициары и согнут потомков Людовика, Наполеона и Ришелье в нужную для Dongfeng позу.