Как MAN планирует завоевывать российский рынок грузовиков

И хотя прошлый год, ознаменовавшийся пандемией коронавируса, повышением ставок утилизационного сбора и девальвацией рубля был непростым, для компании MAN он выдался весьма успешным. К примеру, дебютировавшую в феврале модель TGX отметили международной премией «Грузовой автомобиль 2021 года». Напомним, что это одна из самых престижных наград в сегменте коммерческого транспорта.

Немцам удалось удержаться на своем почетном третьем месте среди иностранных производителей большегрузов (впереди — Scania и Volvo Trucks) — рыночная доля MAN по итогам года составила 19%. А вот в сегменте автобусов производитель нарастил свое присутствие аж до 75%. Кроме того, на 19% увеличилось количество сервисных контрактов и на 43% — подключений к телематической системе MAN Pride.