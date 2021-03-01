Как MAN планирует завоевывать российский рынок грузовиков

И хотя прошлый год, ознаменовавшийся пандемией коронавируса, повышением ставок утилизационного сбора и девальвацией рубля был непростым, для компании MAN он выдался весьма успешным. К примеру, дебютировавшую в феврале модель TGX отметили международной премией «Грузовой автомобиль 2021 года». Напомним, что это одна из самых престижных наград в сегменте коммерческого транспорта.
Немцам удалось удержаться на своем почетном третьем месте среди иностранных производителей большегрузов (впереди — Scania и Volvo Trucks) — рыночная доля MAN по итогам года составила 19%. А вот в сегменте автобусов производитель нарастил свое присутствие аж до 75%. Кроме того, на 19% увеличилось количество сервисных контрактов и на 43% — подключений к телематической системе MAN Pride.
В текущем году MAN планирует продвигать в России свой новый Truck Generation, расширять присутствие в сегментах за счет наращивается клиентской базы, повышать лояльность потребителей с помощью «правильного сервисного контракта», предлагать новые акции. Если же говорить о мировых масштабах, то производитель намерен инвестировать к развитие электромобильности и инновационных технологий.
Стоит отметить, что в поддержку нового MAN TGX, на который в компании возлагают огромные надежды, в этом году пройдет большой автопробег — так называемое «Дэмо-шоу». Машины прокатятся по дорогам нашей страны от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причем за рулем одной из них будет сам Ян Айхингер, генеральный директор «МАН Трак энд Бас РУС».