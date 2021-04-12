Объявлена дата премьеры обновленного Lexus ES

Представители Lexus не просто анонсировали дату премьеры обновленного Lexus ES, но и опубликовали пятнадцатисекундный видеосюжет. Разумеется, тизерный ролик не показывает экстерьер посвежевшей четырехдверки полностью — японцы, как и полагается, сохраняют интригу. Однако мы можем рассмотреть заднюю часть автомобиля и сделать кое-какие выводы о ее модернизации.

Судя по всему, дизайнеры ограничились легкими корректировками. По крайней мере, на стоп-кадре видно, что Lexus ES обзаведется перелицованным заднем бампером. А вот фонари и оформление крышки багажника, кажется, останутся прежними. Возможно, японцы удивят нас дизайном передней части или салона. Но пока это лишь предположения, ведь ни официальных фотографий, ни видео нет.