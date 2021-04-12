Объявлена дата премьеры обновленного Lexus ES

Представители Lexus не просто анонсировали дату премьеры обновленного Lexus ES, но и опубликовали пятнадцатисекундный видеосюжет. Разумеется, тизерный ролик не показывает экстерьер посвежевшей четырехдверки полностью — японцы, как и полагается, сохраняют интригу. Однако мы можем рассмотреть заднюю часть автомобиля и сделать кое-какие выводы о ее модернизации.
Судя по всему, дизайнеры ограничились легкими корректировками. По крайней мере, на стоп-кадре видно, что Lexus ES обзаведется перелицованным заднем бампером. А вот фонари и оформление крышки багажника, кажется, останутся прежними. Возможно, японцы удивят нас дизайном передней части или салона. Но пока это лишь предположения, ведь ни официальных фотографий, ни видео нет.
Что касается техники, то обновленный Lexus ES построен на базе Toyota New Global Architecture (TNGA). Напомним, что она же лежит в основе седанов Toyota Corolla и Camry, кроссоверов C-HR и RAV4, а также некоторых «Лексусов» — в том числе текущего ES. Какими моторами и коробками передач укомплектуют посвежевшую модель, непонятно. Очевидно, все подробности японцы раскроют лишь в ходе презентации.
Сегодня Lexus ES продается в России в трех модификациях с бензиновыми двигателями объемом в 2,0; 2,5 и 3,5 л. Приобрести бизнес-седан можно по цене от 3 140 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль в младшей комплектации «Комфорт», предусматривающей 10 подушек безопасности, люк с электроприводом, систему «умного» доступа в салон, ионизатор воздуха и «облачный» сервис Lexus Connect.