Санкт-Петербургский автосалон «блеснул» Tesla и «китайцами»

Увы, но идея автосалонов повсеместно близится к финалу. Большой праздник автомобиля с премьерами, концептами и публикой — никому не нужен. Не дожидаясь ковидного удара по крышке гроба, автопроизводители заранее начали уходить в онлайн, устраивая на удаленке премьеры «для своих», но с трансляцией на весь мир. Пощупать, понюхать, полюбоваться и оценить отныне не считается необходимым. Машину полагается воспринимать на веру, как религиозное учение, трогать которое неприлично.
В России с ее увядающей экономикой, стагнацией продаж, сокращением модельного ряда и уходом лидеров, тратить деньги на международные выставки отныне никто не будет. А дилерам подобное не под силу. Поэтому собравшиеся в питерском «Экспофоруме» фирмы совершили подвиг, умело оказавшись рядом с праздником «Олдтаймер-Галереи».
На самом деле это была выставка Tesla. С нейу нас, как прежде начиналось с iPhone — официальных поставок нет, а продукт есть. На автосалоне стендов с Tesla было целых три. Один с актуальным модельным рядом компании, другой — с электромобилями разных народов и Tesla, третий — с зарядными станциями и Tesla. Если международные автосалоны всегда отражают тенденции и обозначают перспективу, то вышло максимально наглядно. Как, впрочем, и в случае с представленными изделиями из КНР.
Китайцы пока неотличимы. Их автомобили, как и они сами, на одно лицо. Но разница существует. Оказывается, китайские автомобили для внутреннего рынка все еще воняют фенолом и прочей бытовой химией, а предназначенные на экспорт лишь сдержанно ароматизируют.
Из глубины Китая в СПб прорвался электрический микроавтобус. Вонючий, деревянный и подозрительный. У себя дома он электромобиль. У нас на выставке он тоже электромобиль, но с русскими компетенциями. Наши его переосмыслили, съездили к нему на родину, рассказали китайцам, что и как надо улучшить, после чего пригнали в Россию и вот уже два года проводят ресурсные испытания на дорогах общего пользования. Трудно представить более проигрышную идею. Но для того и выставка, чтоб заявить намерение и услышать в ответ… И в этой связи не менее интересен другой экспонат питерского мотор-шоу.
Каждое поколение должно иметь свой Lotus Seven или Caterham 7 — простой автомобиль, примитивный во всем, кроме мощности двигателя. Его полагается делать из жестяных ведер, корыт, обломков «Жигулей», но всегда с выдающимся мотором, в основе которого опять LADA.
С недавних на любой выставке в углу непременно стоит русский Caterham, а рядом с ним возбужденный парень с пеной, эмоциями и мешком шапок для закидывания окружающих. Важная черта — соблюдение традиции. Caterham любой страны всегда похож на оригинал, у него всегда неразрезной задний мост, никогда нет крыши, и ехать в нем всегда страшно, но весело. Питерские ребята смастерили и выставили на автосалоне свою версию по имени Shortcut.
Запрещенный в результате деятельности НАМИ тюнинг предстал перед посетителями сплоченной группировкой, без разделения на классы и виды, во многом перекликаясь и дополняя такие же работы, но выставленные по другую сторону демаркационной линии — в «Олдтаймер-Галерее». Но если у олдтаймеров лимузин был Cadillac Fleetwood Brougham, бронированный O’Gara-Hess&Eisenhardt в 1993, то здесь лимузин на несуразных по размеру и профилю колесах оказался Lincoln Town Car Limousine 1985.
Стрит-рейсерский Dodge Viper интересен не только потому, что красный. Хотя барышни фотографировались на его фоне именно из-за цвета. Подготовленный для кольца, уникальный во все времена, выставленный на ПМАС экземпляр превзошел оригинальностью: у него не было привода. Колеса есть, а крутить их нечем. Возможно, это единственный в мире автомобиль, приводимый в движение силой мысли.
Кроме лихих, китайских и электрических автомобилей на ПМАС блеснул стенд службы эвакуации, детская велоплощадка и мастерская по пошиву чехлов.
И если кто-то имеет иллюзии по поводу наших автомобильных перспектив, то Санкт-Петербургский международный автосалон максимально честно обозначил, как будет на самом деле.