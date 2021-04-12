Санкт-Петербургский автосалон «блеснул» Tesla и «китайцами»

На самом деле это была выставка Tesla. С нейу нас, как прежде начиналось с iPhone — официальных поставок нет, а продукт есть. На автосалоне стендов с Tesla было целых три. Один с актуальным модельным рядом компании, другой — с электромобилями разных народов и Tesla, третий — с зарядными станциями и Tesla. Если международные автосалоны всегда отражают тенденции и обозначают перспективу, то вышло максимально наглядно. Как, впрочем, и в случае с представленными изделиями из КНР.

Китайцы пока неотличимы. Их автомобили, как и они сами, на одно лицо. Но разница существует. Оказывается, китайские автомобили для внутреннего рынка все еще воняют фенолом и прочей бытовой химией, а предназначенные на экспорт лишь сдержанно ароматизируют.

Из глубины Китая в СПб прорвался электрический микроавтобус. Вонючий, деревянный и подозрительный. У себя дома он электромобиль. У нас на выставке он тоже электромобиль, но с русскими компетенциями. Наши его переосмыслили, съездили к нему на родину, рассказали китайцам, что и как надо улучшить, после чего пригнали в Россию и вот уже два года проводят ресурсные испытания на дорогах общего пользования. Трудно представить более проигрышную идею. Но для того и выставка, чтоб заявить намерение и услышать в ответ… И в этой связи не менее интересен другой экспонат питерского мотор-шоу.