Бракованные колеса и шины: в России отзывают автомобили Mercedes-Benz

Причиной отзыва дерзких Mercedes-AMG GT послужило то, что при изготовлении колпачков ступиц — крышек с «мерседесовской» звездой — могла быть нарушена спецификация. Какие именно огрехи допустили на заводе, Росстандарт не сообщает. На потенциально «бракованных» спорткарах, реализованных в 2018—2020 годах, сотрудники дилерских центров заменят заглушки другими, правильными.

Что же до несоответствующих предписаниям шин, проданных вместе с «отзывными» кроссоверами GLE и GLS (речь идет о машинах 2019—2020 годов), то их проверят и в случае необходимости тоже поменяют. Разумеется, совершенно бесплатно для собственников.

В обозримом будущем владельцев всех автомобилей, подпадающих под новые сервисные кампании, оповестят о проведении акций. Впрочем, ждать звонка от представителя марки не обязательно: проверить, входит ли машина в перечень потенциально «неисправных», можно самостоятельно, обратившись к любому официалу или пробив ТС по VIN-номеру на сайте Росстандарта.