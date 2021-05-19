Haval готовит для России четыре новинки

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, до 2023 года автостроитель выведет на российский рынок еще четыре новых модели. И первой станет пикап Pao, который составит компанию другому грузовичку — Wingle 7 — в линейке материнского бренда Great Wall. По словам г-н Сего, эта машина поступит в продажу «к лету».

Очевидно, что другая новинка из обозначенных четырех — третье поколение кроссовера H6. Напомним, что его китайцы запатентовали в России еще в конце прошлого года. Как раз после того, как тестовый автомобиль был замечен на заводе марки в Тульской области. От прямого ответа о сроках запуска H6 в нашей стране г-н Сего уклонился, но намекнул, что однажды это непременно случится.

Что же до остальных двух премьер, то здесь пока остается лишь гадать. Совершенно точно в их число не входят кроссоверы Big Dog и X-Dog, а также рамные внедорожники суббренда Tank. Не собираются в обозримом будущем китайцы обновлять и H9 — мол, смысла нет, он ведь только что посвежел.

А вот кого в скором времени ждет модернизация, так это F7x — его рестайлинговая версия вот-вот поступит в продажу в Китае. А потом — по традиции и, скорее всего, с большой задержкой — он доедет и до нас.