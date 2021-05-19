Haval готовит для России четыре новинки

Фото: Haval
В шоу-румы отечественных дилеров Haval поступил кроссовер Jolion — автомобиль, который поборется за внимание покупателей с таким моделям, как Chery Tiggo 4 и Geely Coolray, а также горячо любимой россиянами Hyundai Creta. Однако останавливаться на нем китайцы не намерены — в обозримом будущем нас ждет еще несколько любопытных премьер.

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, до 2023 года автостроитель выведет на российский рынок еще четыре новых модели. И первой станет пикап Pao, который составит компанию другому грузовичку — Wingle 7 — в линейке материнского бренда Great Wall. По словам г-н Сего, эта машина поступит в продажу «к лету».

Очевидно, что другая новинка из обозначенных четырех — третье поколение кроссовера H6. Напомним, что его китайцы запатентовали в России еще в конце прошлого года. Как раз после того, как тестовый автомобиль был замечен на заводе марки в Тульской области. От прямого ответа о сроках запуска H6 в нашей стране г-н Сего уклонился, но намекнул, что однажды это непременно случится.

Что же до остальных двух премьер, то здесь пока остается лишь гадать. Совершенно точно в их число не входят кроссоверы Big Dog и X-Dog, а также рамные внедорожники суббренда Tank. Не собираются в обозримом будущем китайцы обновлять и H9 — мол, смысла нет, он ведь только что посвежел.

А вот кого в скором времени ждет модернизация, так это F7x — его рестайлинговая версия вот-вот поступит в продажу в Китае. А потом — по традиции и, скорее всего, с большой задержкой — он доедет и до нас.

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19 мая 2021
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