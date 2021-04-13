Опубликованы первые фотографии обновленного кроссовера Haval F7x

Примечательно, что нашим коллегам из китайского издания Sina удалось запечатлеть обновленный Haval F7x без камуфляжной пленки. Судя по снимкам, купеобразный кроссовер обзаведется иной радиаторной решеткой весьма оригинальной формы, видоизмененными противотуманками, перелицованными бамперами. А вот оформление световых приборов останется прежним.

Чем увидит интерьер обновленного Haval F7x, пока непонятно — фотографий салона нет. Зато уже известно, что в техническом плане ничего не изменится. Как и текущая версия, рестайлинговый кросс-купе будет продаваться в Китае в двух модификациях: с моторами на 150 и 224 л. с., сопряженных с семиступенчатым «роботом». Напомним, что в России вместо 224-сильного двигателя предлагается агрегат в 190 сил.

Сроки появления посвежевшего F7x в нашей стране представители марки не раскрывают. Однако можно с уверенностью предложить, что мы его увидим еще не скоро. Ведь, во-первых, Haval всегда привозит свои машины в Россию с опозданием, а во-вторых, сейчас внимание китайцев сфокусировано на новейшем кроссовере Jolion, который, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, поступит в продажу до конца мая.