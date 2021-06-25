В России продолжают расти продажи новых и подержанных электромобилей

Что касается новых электрокаров, то там правят бал «премиалы» — Porsche Taycan и Audi e-tron. В пользу первой модели в мае сделал выбор 51 покупатель, в то время как на второй остановились 38 человек. Методом нехитрых вычислений получаем, что на эти два автомобиля в сумме приходится 60% всех продаж.

На вторичном же рынке особым спросом пользуется Nissan Leaf: в прошлом месяце ему отдал предпочтение 541 россиянин, а это 85% от всех, кто решил обзавестись «бэушным» электрокаром. Еще 40 человек стали обладателями различных моделей Tesla. Также владельцев сменили 21 хетчбэк Chevrolet Bolt и 15 — Mitsubishi I-MiEV. Продажи остальных не превысили 10 единиц.

Впрочем, несмотря на то, что продажи электрокаров — как новых, так и подержанных — от месяца к месяцу растут, объем сего рынка по-прежнему ничтожен. Сегодня в стране зарегистрировано порядка 11 000 «электричек» — при том, что в целом российский автопарк насчитывает около 45 млн легковушек. Всего каких-то 0,02%. И вряд ли в обозримом будущем их станет ощутимо больше.