Genesis рассекретил внешность «заряженного» седана G80 Sport

Судя по снимкам, опубликованным компанией Genesis, опознать «спортивный» G80 можно будет разве что по чуть видоизмененным бамперам и оригинальным колесным дискам. В остальном же все останется по-прежнему: дизайнеры не стали экспериментировать ни с радиаторной решеткой, ни с патрубками выхлопной системы, ни с какими-либо другими деталями.

Что же до интерьера, то в салоне Genesis G80 Sport «прописались» трехспицевое рулевое колесо и алюминиевые накладки на педали. Кроме того, корейцы предложат на выбор несколько дополнительных вариантов отделки передней панели и кресел.