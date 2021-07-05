Genesis рассекретил внешность «заряженного» седана G80 Sport

Судя по снимкам, опубликованным компанией Genesis, опознать «спортивный» G80 можно будет разве что по чуть видоизмененным бамперам и оригинальным колесным дискам. В остальном же все останется по-прежнему: дизайнеры не стали экспериментировать ни с радиаторной решеткой, ни с патрубками выхлопной системы, ни с какими-либо другими деталями.
Что же до интерьера, то в салоне Genesis G80 Sport «прописались» трехспицевое рулевое колесо и алюминиевые накладки на педали. Кроме того, корейцы предложат на выбор несколько дополнительных вариантов отделки передней панели и кресел.
Технические подробности новинки в преддверии премьеры представители компании раскрывать не стали, отметив лишь, что седан получит полноуправляемое шасси. Все детали — в том числе о силовых агрегатах — мы, очевидно, узнаем ближе к старту производства, запланированного на третий квартал текущего года.
Добавим, что сегодня Genesis G80 продается в России в семи комплектациях по цене от 3 800 000 рублей. На выбор покупателей представлены два мотора мощностью 249 и 379 л. с., работающих в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом».