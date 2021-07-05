Genesis рассекретил внешность «заряженного» седана G80 Sport

Фото: Genesis
Весной прошлого года компания Genesis — премиальный суббренд Hyundai — выкатила седан G80 второго поколения, который не только преобразился внешне, но и «переехал» на новую платформу, а также получил массу дополнительных опций. Теперь же к дебюту готовится его «заряженная» версия Sport. Накануне корейцы раскрыли внешний вид новинки.
Кристина Извекова

Судя по снимкам, опубликованным компанией Genesis, опознать «спортивный» G80 можно будет разве что по чуть видоизмененным бамперам и оригинальным колесным дискам. В остальном же все останется по-прежнему: дизайнеры не стали экспериментировать ни с радиаторной решеткой, ни с патрубками выхлопной системы, ни с какими-либо другими деталями.

Что же до интерьера, то в салоне Genesis G80 Sport «прописались» трехспицевое рулевое колесо и алюминиевые накладки на педали. Кроме того, корейцы предложат на выбор несколько дополнительных вариантов отделки передней панели и кресел.

Фото: Genesis

Технические подробности новинки в преддверии премьеры представители компании раскрывать не стали, отметив лишь, что седан получит полноуправляемое шасси. Все детали — в том числе о силовых агрегатах — мы, очевидно, узнаем ближе к старту производства, запланированного на третий квартал текущего года.

Добавим, что сегодня Genesis G80 продается в России в семи комплектациях по цене от 3 800 000 рублей. На выбор покупателей представлены два мотора мощностью 249 и 379 л. с., работающих в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом».

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5 июля 2021
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