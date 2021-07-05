Умерший SAAB планирует выпускать замшелый электромобиль Sion

Оба основателя фирмы Sono Motors Лаурин Хан и Йона Кристианс (сразу вспоминается Готлиб Даймлер и Карл Бенц) обрадовались удачному требованию толпы, сделав вид, будто существовала альтернатива, и у них мог получиться обыкновенный автомобиль с нормальным мотором. На самом деле два немецких отца-основателя думали исключительно об электрической тяге. Но вместо аккумулятора и зарядного шнурка, они собрались смастерить машину на солнечных элементах, чтоб брать энергию не только из розетки за деньги, но и даром, из ниоткуда.

Необычное в этом проекте — расположение солнечных элементов. Прежде изобретательности писателей-фантастов хватало лишь на плоские панели на крыше. Лаурин Хан и Йона Кристианс наклеили их на весь кузов. Солнечные панели сионского электромобиля расположены на дверях, крыльях, капоте и крыше.

Общая площадь 330 фотоэлектрических модулей составляет 7,5 м². Платное сообщество советчиков озадачилось — неоптимальный угол помешает полноценной зарядке и рабочими останутся лишь горизонтальные панели? Но эти панели из монокристаллического кремния, они созданы для синтеза рассеянного света при углах падения до 70°, посему вместо ожидаемых 17% эффективности, гарантируют 21%.