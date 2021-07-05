Умерший SAAB планирует выпускать замшелый электромобиль Sion

Оба основателя фирмы Sono Motors Лаурин Хан и Йона Кристианс (сразу вспоминается Готлиб Даймлер и Карл Бенц) обрадовались удачному требованию толпы, сделав вид, будто существовала альтернатива, и у них мог получиться обыкновенный автомобиль с нормальным мотором. На самом деле два немецких отца-основателя думали исключительно об электрической тяге. Но вместо аккумулятора и зарядного шнурка, они собрались смастерить машину на солнечных элементах, чтоб брать энергию не только из розетки за деньги, но и даром, из ниоткуда.
Необычное в этом проекте — расположение солнечных элементов. Прежде изобретательности писателей-фантастов хватало лишь на плоские панели на крыше. Лаурин Хан и Йона Кристианс наклеили их на весь кузов. Солнечные панели сионского электромобиля расположены на дверях, крыльях, капоте и крыше.
Общая площадь 330 фотоэлектрических модулей составляет 7,5 м². Платное сообщество советчиков озадачилось — неоптимальный угол помешает полноценной зарядке и рабочими останутся лишь горизонтальные панели? Но эти панели из монокристаллического кремния, они созданы для синтеза рассеянного света при углах падения до 70°, посему вместо ожидаемых 17% эффективности, гарантируют 21%.
Экологически озабоченные подписчики на этом успокоились, хотя дневной диапазон, характерный для Центральной Европы, обеспечит автомобилю не более 34 километров пробега в сутки на энергии солнца. Дальше придется искать розетку или Tesla. Запасной вариант: смена прописки. С таким именем стартапу самое место не в Германии, а в более солнечном Израиле.
Отцы-основатели, выпустив несколько прототипов и откатав ресурсные тесты по 12 странам Европы, до сих пор не определились с приводом и расположением трехфазного асинхронного электромотора мощностью 120 киловатт (161 л. с.). На сегодня Sion переднеприводный, поскольку тайком от фирмы BMW за основу взят их электрический i3.
Оба отца понимают, что надо бы сделать привод задний, поскольку при нынешней развесовке их «сионист» все время срывается в букс, озадачивая публику внезапным бернаутом на слишком хорошем асфальте (burnout в дрифте — это самостоятельная дисциплина: кто красочнее всех сожжет резину трением об асфальт, не тронувшись с места).
Кроме социальной сети по обмену премудростями, отцы-основатели продумали модные сценарии совместного владения для подписчиков. Sion изначально становится колхозным, то есть принадлежащим сообществу и ездить на нем будут все, кто подписался за деньги ради платных подсказок.
Светиться лампочкой в ночи сейчас в состоянии любой электромобиль. А Sion сможет подрабатывать пуско-зарядным устройством. Как только на обочине обнаружится труп окоченевшей Tesla, к нему подъедет «сионистский» автомобиль и зарядит от имени всей социальной группы колхозников-совладельцев, вернув к жизни.
Поскольку снаружи Sion выглядит, как неумелая китайская поделка, отцы-основатели решили изумить потребителя салоном и высадили во всю ширину передней панели настоящий мох. Тот самый, зеленый, который на болоте. Он станет выполнять функцию салонного фильтра. Прежде зеленой рассадой славились бабушкины подоконники, а теперь густая растительность поселится в автомобиле. Хотя объяснить, с какой стати мох в машине вызывает у владельца восторг вместо паники, сможет не всякий.
Тем не менее, он получил собственное запатентованное название BreSono. Заявлено, что, как и в случае бесплатного электричества, полученного от солнца и не требующего усилий, мох не потребует полива, подкормки, обрезки, удобрений. А если он все же завянет, его поменяют во время прохождения техобслуживания на сервисе.
Sono Motors обещал завалить Европу замшелыми электромобилями еще в 2018 году. Сейчас старт перенесен на 2023. Немцы в свой проект верят. Совершая ошибку, которая показывает, насколько они наивные и до какой степени не знакомы с автомобилестроением.
Дело в том, что производить свою единственную модель они договорились со шведской фирмой National Electric Vehicle Sweden (NEVS) из Трольхеттена. Название этого города заставит вздрогнуть любого менеджера автомобильной индустрии и сразу откреститься от неудачного места.
Ведь NEVS — это бывший завод SAAB, умерший в 2012-м после тяжелой и продолжительной болезни. Спасти покойника не сумел даже богатейший GM и с тех пор место считается проклятым, а любые проекты заранее обреченными. Единственные, кто об этом не знают — Лаурин Хан и Йона Кристианс.