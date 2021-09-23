Nissan Skyline превратится в кроссовер

В России Nissan Skyline известен по большей части, как задорная двухдверка, прекрасно подходящая для различных спортивных дисциплин: например, дрифта или дрэг-рейсинга. На родине же он представляет собой обычный седан для повседневной эксплуатации. Вспомните Infiniti Q50 — это «Скайлайн», собственно, и есть, просто на внешнем рынке он продается под родственной маркой.

Тринадцатый Nissan Skyline, успевший пройти через два рестайлинга, выпускается с 2014 года — пришла пора открыть новую главу истории. Сроки премьеры модели следующей генерации пока не называются, как и не раскрываются технические подробности. Однако уже известно, что «Скайлайн» получит два новых типа кузова: четырехдверное купе и кроссовер.

По данным наших зарубежных коллег из Best Car, технически Nissan Skyline в SUV-исполнении будет близок к Infiniti QX55, который справил премьеру в конце минувшего года. Но это лишь предположение — представители марки информацию никак не комментируют.

Напомним, что Infiniti QX55 уже поступил в шоу-румы российских дилеров. Преемник «кепки» FX комплектуется двухлитровым мотором VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия — его мощность достигает 249 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Коробка передач — горячо любимый японцами вариатор, привод — полный. А обзавестись новеньким QX55 можно, заплатив от 4 170 000 рублей.