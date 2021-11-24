Почему дефицит микрочипов в автопроме — искусственная мера китайцев для порабощения мира

Предыдущий американский президент Дональд Трамп показал, что Китай можно качественно нагнуть. Диапазон воздействия — от правительства, до частных компаний. Поставить на место — возле входной двери в цивилизованный мир — можно и официальную власть вместе с генеральным секретарем ЦК КПК, и целую отрасль, как это и произошло с китайской сталью и алюминием, а так же любую фирму, настойчиво стремящуюся к бледнолицым. Huawei лишилась доступа к Android не только в Америке, но и во всем мире, в один щелчок, превратившись в бесполезную тыкву, пригодную лишь для Хеллоуина.
Мстят китайцы неспешно, хотя от прежнего сценария, рассчитанного на несколько веков, они все же перешли к более расторопному, рассчитанному на несколько лет. Китай мстит масштабно и с максимальным охватом.
Раньше, в условиях растущего потребления, заводы успевали за спросом, а в 2020 году перестали. Все по-прежнему ходят на работу, гонят план, но чипов от этого не становится больше. Причем американские и европейские заводы по выпуску чипов невнятно пытаются объяснить, что и сами не понимают, откуда взялся дефицит. Китайские, сингапурские и тайваньские — помалкивают. Но в мире производство автомобилей останавливается, а в Китае — нет.
У иностранцев 134 фабрики по производству микрочипов. Из них в Сингапуре — 8, в Китае — 11, на Тайване — 28. Вместе это означает 47 предприятий. Остальные — 87 в США, Франции, Германии, Италии, Мексике, Ирландии, Нидерландах, Японии, Южной Корее, Израиле и даже есть один заводик в ОАЭ.
Когда паника отраслей, особенно автомобильной, вышла на правительственный уровень, из ниоткуда возникло оправдание: в условиях спада в автомобильной отрасли производители микрочипов переориентировались на заказчиков, выпускающих сотовые телефоны. Откуда возникло это утверждение, никто и не заметил. Но алиби понравилось. Оно показалось достоверным и убедительным. Китай лишь ухмыльнулся, во второй раз обыграв человечество в своей игре.
Но картину испортил Apple, некстати подавший сигнал SOS: у него закончились эти самые микрочипы и поэтому план по выпуску iPhone будет провален. Высшие руководители отраслей, правительств и стран неумны ровно настолько, чтобы не среагировать на панику отдельного производителя, которого они ненавидят сильнее китайцев. Но вопрос остался: куда делись микрочипы во всем мире, если заводы работают в прежнем темпе, но в автомобильную отрасль они не попали, якобы оказавшись в сотовых телефонах, куда они тоже не попали.
Землетрясения на Тайване и пожары в Японии, разрушившие несколько фабрик по выпуску процессоров и микрочипов показали, что строительство нового завода с нуля занимает четыре месяца. Модернизация и капремонт существующего завода — один месяц. Но только руководитель VW Герберт Дисс, вздумавший превратить концерн в производителя электроники, тут же направил деньги на строительство собственного завода микрочипов. Остальные решили сокращать производство автомобилей.
В России 26 производств микрочипов. Тех самых, без которых погибает весь мир. Самое время красиво помочь землянам, отобрав у Китая рычаги давления, еще раз показав русскую уникальность: мы — единственная страна, создавшая то ли три, то ли пять вакцин от Covid, и мы — один из мощнейших производителей микрочипов. Хотя судороги АвтоВАЗа намекают, что микрочипы у нас в основном на бумаге и в отчетах Росстата.
Примечательно, что русские показали миру, как можно создать искусственный дефицит автомобилей, назначать любую цену и принуждать к дополнительному оборудованию. Но только Китай придал этому должное внимание. И применил нашу методику в секторе микрочипов, убедив всех в дефиците. Если бы Дональд Трамп остался на второй срок, ничего подобного в мире не случилось. Лишь в России подорожали автомобили, но это всегда зависит от нашей внутренней политики. Зато Китай не получил бы подсказку, которую реализовал с явной оглядкой на Россию, где все смиренно покорились, поверив в дефицит.