Почему дефицит микрочипов в автопроме — искусственная мера китайцев для порабощения мира

Предыдущий американский президент Дональд Трамп показал, что Китай можно качественно нагнуть. Диапазон воздействия — от правительства, до частных компаний. Поставить на место — возле входной двери в цивилизованный мир — можно и официальную власть вместе с генеральным секретарем ЦК КПК, и целую отрасль, как это и произошло с китайской сталью и алюминием, а так же любую фирму, настойчиво стремящуюся к бледнолицым. Huawei лишилась доступа к Android не только в Америке, но и во всем мире, в один щелчок, превратившись в бесполезную тыкву, пригодную лишь для Хеллоуина.

Мстят китайцы неспешно, хотя от прежнего сценария, рассчитанного на несколько веков, они все же перешли к более расторопному, рассчитанному на несколько лет. Китай мстит масштабно и с максимальным охватом.

Раньше, в условиях растущего потребления, заводы успевали за спросом, а в 2020 году перестали. Все по-прежнему ходят на работу, гонят план, но чипов от этого не становится больше. Причем американские и европейские заводы по выпуску чипов невнятно пытаются объяснить, что и сами не понимают, откуда взялся дефицит. Китайские, сингапурские и тайваньские — помалкивают. Но в мире производство автомобилей останавливается, а в Китае — нет.