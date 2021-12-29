Porsche готовит для россиян сразу несколько новинок в 2022 году

Уходящий год не был богат на сюрпризы от Porsche, зато сколько новинок штутгартцы готовят нам в году грядущем! Так, весной дилеры начнут прием заказов на особую версию Panamera, получившую название Platinum Edition. Ее ключевые особенности — эксклюзивный цвет окраски кузова и расширенный список оснащения в базовой комплектации. Прочих подробностей, к сожалению, пока нет. Их, вероятно, раскроют ближе к запуску.

Тогда же, весной, в шоу-румы поступят первые «живые» Taycan GTS и GTS Sport Turismo. Напомним, что заявки на них уже оформляются. Ценники этих модификаций стартуют от 9 770 000 и 9 840 000 рублей соответственно.

Привезут в 2022 году штутгартцы и Cayenne Turbo GT — самый «экстремальный» и быстрый кроссовер в модельном ряду марки. От обычного «кросса-купе» этот отличается перенастроенными шасси, электроусилителем руля и коробкой передач, а также форсированным до 640 л. с. двигателем. Кроме того, мы наконец увидим обновленный Macan, который тоже уже доступен для предзаказа (узнать о нем подробнее можно здесь).