Власти оценили перспективы повышения утильсбора на автомобили в 2022 году

Напомним, базовую ставку утилизационного сбора на новые легковые автомобили планировали поднять на 25%. Но этого не произошло ни в начале, ни в середине 2021 года. Тогда эксперты предрекли корректировку размеров пошлин в 2022-м. Кажется, и в этот раз они с прогнозами ошиблись. По крайней мере, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров накануне заявил, что вероятность повышения ставок в грядущем году «невелика».

Кроме того, г-н Мантуров сообщил, что на меры поддержки автопрома в 2022-ом — в том числе на льготное кредитование — ведомство заложило порядка 20 млрд. рублей. Но окончательное решение о запуске программ еще не принято: будут смотреть по состоянию автомобильного рынка в целом и ситуации с дефицитом машин у дилеров в частности. К слову, Минпромторг считает, что цены на авто продолжат расти, хотя и не так стремительно, как в 2021-м.

Добавим, что не решили в Минпромторге и что делать с электромобилями: в ноябре ведомство анонсировало планы увеличить утильсбор на новые «зеленые» машины почти в 9 раз, а на подержанные (старше 3-х лет) — в 4 раза. Очевидно, и им «приговор» вынесут позже.