Как китайские производители захватывают российский рынок пикапов

Пикапы не пользуются в России спросом — на долю этого сегмента, по данным агентства «Автостат», приходится всего каких-то 0,7% рынка (около 10 000 реализованных авто в 2021-м). Хуже продаются только экстравагантные кабриолеты и купе (5400 ед., доля 0,4%). При этом самыми популярными моделями остаются УАЗ «Пикап», Toyota Hilux и Mitsubishi L200: в их пользу в прошлом году сделали выбор в сумме 8500 человек.

Но, похоже, вскоре все может измениться, ведь на пятки японцам уже наступают китайцы из Great Wall. Они со своими «грузовичками» Wingle 7 и Poer заняли четвертую и пятую строчки. Владельцами «семерки» стали 964 человека, что на 753% больше, чем в 2020-м, когда дилеры «пристроили» 113 машин. А на «Поерах» остановились 390 россиян — неплохо для дебютанта. Для сравнения, Isuzu D-Max, недавно сменивший поколение, нашел лишь 299 покупателей.

В чем секрет успеха китайских пикапов? Вероятно, в стоимости. За Wingle 7 дилеры просят от 1 949 000 рублей, за Poer — от 2 549 000 целковых. В то же время «бронзовый» призер Mitsubishi L200 предлагается по цене от 2 939 000, «серебряный» Toyota Hilux — от 3 039 000. С ними «грузовички» из Поднебесной, даже несмотря на удручающее качество сборки, вполне могут справиться. А вот побороть лидера — УАЗ «Пикап» — им будет крайне непросто, ведь его стартовый прайс — 1 159 000 «деревянных».