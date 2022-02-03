Mitsubishi Pajero Sport снарядили для экстремального бездорожья

Mitsubishi Pajero Sport в исполнении AT35 чуть шире (+185 мм) и выше (+65 мм) традиционной машины. Колея подросла на 125 мм (1645 мм спереди и 1640 сзади), а клиренс — на 52 мм до 270. Увеличились и углы въезда и съезда — до 34,5 и 28,8 градусов соответственно. Обычная резина уступила место внедорожной, а штатные амортизаторы и пружины — комплектам усиленной подвески OME.

Впрочем, это — стандартный набор усовершенствований. По желанию клиента он может быть расширен за счет дополнительного оборудования.