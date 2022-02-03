Mitsubishi Pajero Sport снарядили для экстремального бездорожья

Фото: Arctic Trucks
Российское подразделение компании Arctic Trucks, специализирующейся на подготовке автомобилей к особо сложным дорожным условиям, презентовало свой очередной проект — доработанный Mitsubishi Pajero Sport. Чем может похвастать внедорожник, готовый к самым смелым офф-роуд приключениям, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Mitsubishi Pajero Sport в исполнении AT35 чуть шире (+185 мм) и выше (+65 мм) традиционной машины. Колея подросла на 125 мм (1645 мм спереди и 1640 сзади), а клиренс — на 52 мм до 270. Увеличились и углы въезда и съезда — до 34,5 и 28,8 градусов соответственно. Обычная резина уступила место внедорожной, а штатные амортизаторы и пружины — комплектам усиленной подвески OME.

Впрочем, это — стандартный набор усовершенствований. По желанию клиента он может быть расширен за счет дополнительного оборудования.

Фото: Arctic Trucks

Что касается силовых агрегатов, то по ним никаких ограничений нет. Специалисты Arctic Trucks готовы «прокачать» любой внедорожник: с 2,4- или 3,0-литровым движком, шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом». В процессе доработок моторы и трансмиссии изменениям не подвергаются.

Специалисты Arctic Trucks обещают подготовить «внедорожный костюмчик» для Mitsubishi Pajero Sport за 7 рабочих дней. Плюс — время на установку дополнительного оборудования и как минимум 20 дней на получение необходимых сертификатов и внесение изменений в регистрационные данные машины.

А сколько же стоит такое удовольствие? Увы, точного ответа на этот вопрос нет — очевидно, стоимость рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально. Приблизительно же стандартный пакет доработок оценивается в 900 000 рублей.

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3 февраля 2022
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