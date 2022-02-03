Mitsubishi Pajero Sport снарядили для экстремального бездорожья

Mitsubishi Pajero Sport в исполнении AT35 чуть шире (+185 мм) и выше (+65 мм) традиционной машины. Колея подросла на 125 мм (1645 мм спереди и 1640 сзади), а клиренс — на 52 мм до 270. Увеличились и углы въезда и съезда — до 34,5 и 28,8 градусов соответственно. Обычная резина уступила место внедорожной, а штатные амортизаторы и пружины — комплектам усиленной подвески OME.
Впрочем, это — стандартный набор усовершенствований. По желанию клиента он может быть расширен за счет дополнительного оборудования.
Что касается силовых агрегатов, то по ним никаких ограничений нет. Специалисты Arctic Trucks готовы «прокачать» любой внедорожник: с 2,4- или 3,0-литровым движком, шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом». В процессе доработок моторы и трансмиссии изменениям не подвергаются.
Специалисты Arctic Trucks обещают подготовить «внедорожный костюмчик» для Mitsubishi Pajero Sport за 7 рабочих дней. Плюс — время на установку дополнительного оборудования и как минимум 20 дней на получение необходимых сертификатов и внесение изменений в регистрационные данные машины.
А сколько же стоит такое удовольствие? Увы, точного ответа на этот вопрос нет — очевидно, стоимость рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально. Приблизительно же стандартный пакет доработок оценивается в 900 000 рублей.