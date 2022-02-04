Российский авторынок ожидаемо начал падать

Лидеры продаж — компании АВТОВАЗ и Kia — потеряли даже больше. Их результат: 18 045 и 12 321 реализованный автомобиль, то есть −17% и −18% к прошлогоднему результату. А вот Hyundai, занявшая третью строчку, напротив, немного прибавила: 11 356 проданных авто, +4%. Renault не досчиталась 7%, передав покупателям лишь 7938 машин. Зато вполне удачно январь прошел для Toyota: ее дилеры «пристроили» 6126 авто, продажи выросли на 15%.

Что же до китайских марок, то они продолжают укреплять свои позиции. Так, Haval реализовал 3169 автомобилей (+102%), Chery — 2820 (+47%), а Geely — 1863 (+236%). «Рванул» и премиальный суббренд «Чери» Exeed — у тех аж 895% прироста. Правда, все из-за низкой базы: если в январе 2021-го они продали 81 машину, то в январе 2022-го — 806. В количественном выражении — все равно «копейки».

Если же смотреть по моделям, то январский ТОП-5 несколько отличается от декабрьского. Kia Rio вернула себе звание абсолютного лидера (6206 проданных авто). LADA Vesta с результатом в 5953 реализованные машины опустилась на вторую строчку, а вот Granta осталась третьей (5526 ед.). Тольяттинские Niva и Largus покинули первую пятерку, уступив место Hyundai Solaris и Creta: в пользу седанов сделали выбор 4889 человек, а кроссоверов — 4153.