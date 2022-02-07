АВТОВАЗ снова «заморозил» производство LADA Granta

По данным сообщества «Нетипичный АВТОВАЗ», остановка 7 февраля — первая для конвейера в этом месяце. Хотя в январе по простоям лидировало именно СКП Kalina: оно пропустило аж пять из 16 рабочих дней, что серьезно ударило по объемам производства. Из-за проблем с комплектующими в январе тольяттинцы недосчитались примерно 3100 автомобилей LADA Granta.

Возвращаясь к текущему месяцу, отметим, что пока на победу в февральской гонке простоев претендует конвейер, где собираются модели на французской платформе B0 — напомним, что это LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero. У него уже три пропуска — вечерние смены с 1 по 3 февраля. Что же до потерь, то они оцениваются в 1000 машин.

Все эти производственные сложности, разумеется, сильно влияют на результаты продаж. Так, в январе АВТОВАЗ потерял сразу 17%, реализовав 18 045 автомобилей против 21 857 в 2021-м. В частности, LADA Granta отстала от прошлогоднего результата на 2194 единицы: дилеры передали клиентам 5526 машин, а это, на секундочку, минус 28% по отношению к показателю января 2021-го.