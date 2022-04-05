Из-за украинского конфликта в России обрушился рынок новых автомобилей

Причиной столь резкого падения продаж послужила военная спецоперация на Украине — вернее, ее последствия. Одни автостроители из-за санкций объявили о приостановке деятельности в России, другие — столкнулись с нарушением логистических цепочек и дефицитом запчастей, что обездвижило заводы. «Против» сыграл и обвал курса рубля: машины сильно подорожали (на 35—45%), купить их стало практически невозможно.

Как итог — в марте дилеры смогли «пристроить» лишь 79 000 новых авто, что на 43% меньше чем в прошлом году. По данным агентства «Автостат», изучившего данные АО «Электронный паспорт», порядка 60% всех продаж пришлось на пять марок: LADA (17 100 ед.), Kia (9400 ед.), Hyundai (8600 ед.), Renault (6700 ед.) и Toyota (4800 ед.). Но и они продемонстрировали ощутимое падение от 39 до 50%. Хотя это не предел: Volkswagen потерял, например, 59%, а JAC — аж 72%.

Любопытно, что некоторым производителям, несмотря на все трудности, нарастить продажи все же удалось. В числе счастливчиков — Haval (+10%), Jeep (+16%), Opel (+21%), Citroёn (+31%), Genesis (57%) и Exeed, премиальный суббренд Chery (+102%). Но в последнем случае, очевидно, сыграла роль низкая сравнительная база.

Если же смотреть в целом по первому кварталу, то в январе-марте россияне приобрели 264 000 новеньких легковушек. А это — на 25% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.