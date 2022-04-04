Почему в разгар украинского конфликта даже мелкая авария станет кошмаром

Спецоперация, начавшая в конце февраля, в считанные дни изменила миллионы жизней — и не только тех, кто оказался в эпицентре страшных событий. Из-за санкций многие зарубежные компании — производители автомобилей, запасных частей, шин — приостановили деятельность в нашей стране. Как итог: подорожание всего и вся, дефицит. Украинский конфликт внес серьезные коррективы, заставив нас пересмотреть подход в том числе и к содержанию своих «ласточек».

С нынешними ценами многие россияне не могут позволить себе обновить автомобиль — приобрести даже «бэушку», чего уж говорить о новеньких машинах, красующихся в дилерских шоу-румах. А потому им ничего не остается, кроме как приложить максимум усилий, чтобы сохранить жизнь своим текущим «колесам»: тщательнее следить за их техническим состоянием, соблюдать осторожность на дороге.

Бесспорно, последнее важно всегда. Но сейчас — особенно. Ведь даже незначительная авария — с легкими повреждениями железа — может повлечь за собой серьезные убытки и изнурительные мотания по судам. И никакой страховой полис — будь то ОСАГО или КАСКО — не поможет. И вот почему.