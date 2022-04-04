Почему в разгар украинского конфликта даже мелкая авария станет кошмаром

Спецоперация, начавшая в конце февраля, в считанные дни изменила миллионы жизней — и не только тех, кто оказался в эпицентре страшных событий. Из-за санкций многие зарубежные компании — производители автомобилей, запасных частей, шин — приостановили деятельность в нашей стране. Как итог: подорожание всего и вся, дефицит. Украинский конфликт внес серьезные коррективы, заставив нас пересмотреть подход в том числе и к содержанию своих «ласточек».
С нынешними ценами многие россияне не могут позволить себе обновить автомобиль — приобрести даже «бэушку», чего уж говорить о новеньких машинах, красующихся в дилерских шоу-румах. А потому им ничего не остается, кроме как приложить максимум усилий, чтобы сохранить жизнь своим текущим «колесам»: тщательнее следить за их техническим состоянием, соблюдать осторожность на дороге.
Бесспорно, последнее важно всегда. Но сейчас — особенно. Ведь даже незначительная авария — с легкими повреждениями железа — может повлечь за собой серьезные убытки и изнурительные мотания по судам. И никакой страховой полис — будь то ОСАГО или КАСКО — не поможет. И вот почему.
Страховые компании по-прежнему выполняют свои обязательства перед клиентами — с тем же сопротивлением, но тем не менее. Другой вопрос, что тех денег, которые предлагают страховщики по итогам оценки убытков, теперь не хватает. Ведь они используют для расчетов устаревший справочник РСА: цены на запчасти, указанные в нем, сильно отличаются от реальных. А прибавить сюда еще учет естественного износа ТС и дефицит деталей — машину не починить.
«С ОСАГО понятно, но почему не спасет КАСКО?» — быть может, спросите вы. Да, отремонтироваться по КАСКО шансы выше, поскольку лимиты там другие. Но дополнительное страхование не решит проблему с нехваткой запчастей: автомобиль получит детали худшего качества или вообще зависнет на подъемнике на неопределенный срок. Но даже не это самое страшное.
Самое страшное сегодня — стать виновником ДТП. Ведь если страховая компания не покроет в полном объеме ремонт автомобиля пострадавшего, то тот, в соответствии с текущим законодательством, может обратиться в суд — потребовать остаток компенсации с зачинщика аварии. А теперь представьте, что вы, на секунду переключив внимание на смартфон, «впилились» в дорогущий Bentley. Чем будете расплачиваться, квартирой?
Единственный способ защититься от возможного аварийного кошмара — не попадать в ДТП. Но если происшествие все-таки случилось — не важно, по чьей вине — обязательно вызывайте на место аварии сотрудников ГИБДД. Даже если в результате легкого контакта на кузове всего-навсего образовалась пара царапин. В нынешних реалиях — никаких европротоколов. Уж лучше потерять несколько часов времени, чем шанс на нормальный ремонт.
— Стоимость запасных частей как импортного, так и отечественного производства с начала спецоперации выросла в 2—3 раза. Поэтому устранение даже незначительных, на первый взгляд, повреждений в итоге может вылиться в круглую сумму, а лимит выплат по ОСАГО, если ДТП оформлено по европротоколу, ограничен 100 000 рублей, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» исполнительный директор «Независимого союза экспертов-техников и правозащитников» Алексей Шичавин.
Впрочем, справка, выданная сотрудниками ГИБДД, не только потенциально увеличивает лимит компенсации — без нее не обойтись в суде, если до того дойдет. А потому повторимся: никаких европротоколов, вызываем гаишников. А если ДТП произошло, скажем, где-то на трассе, а долго ждать возможности нет, то имеет смысл пойти полицейским «навстречу» — добраться до ближайшего поста или связаться с местным подразделением, чтобы уточнить порядок действий.