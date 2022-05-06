На автомобилях Chery и Exeed бесплатно проверят подвеску

Поскольку вариантов для отпуска у россиян в этом году немного, большинство наверняка отправится на отдых на своих колесах. А потому такие акции, как предлагает компания Chery, сейчас крайне актуальны. Но что же именно предлагают китайцы? Официальные дилеры готовы совершенно бесплатно проверить ходовую на предмет люфтов, повреждений, целостности всех элементов.

Если говорить точнее, то в рамках кампании сотрудники сервисов проведут осмотр рулевых тяг и наконечников, шаровых опор, рычагов, втулок, сайлентблоков, амортизаторов, стоек стабилизаторов, ШРУСов, подшипников ступиц. Кроме того, они уделят внимание выхлопной системе, дверным замкам и петлям, тормозным колодкам, дискам и шлангам. Проинспектируют и шины: глубину протектора, давление, момент затяжки болтов крепления колес.

Остается лишь добавить, что тем, кто заинтересован в безвозмездной проверке ходовой, следует предварительно записаться на сервис официального дилера — по телефону или через мобильное приложение My Chery.