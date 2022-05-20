В России впервые выставили на продажу подержанный Aurus Senat

Так, роскошный Aurus Senat с 4,4-литровым V8 на 598 л. с. и девятиступенчатым «автоматом» продается в Москве: за него просят «жалкие» 47 млн. рублей. В объявлении указано, что машина пробежала 990 км, а собственник в ПТС один — частное лицо, купившее седан в прошлом году. Автомобиль до февраля 2025 года находится на гарантии. Никаких ДТП или запретов на регистрацию за ним не замечено.

Но куда любопытнее другое. Продавец в анкете отмечает, что его «Сенат» не требует ремонта, но при этом в описании обходится лаконичным «подробности по телефону». Это наводит на мысль, что владелец, возможно, успел хлебнуть с ним горя в сервисах, а иначе почему не уточняет причины продажи? Подозрительным кажется и то, что фотография в объявлении всего одна, и та — крайне неинформативная.

Ну а пока на вторичном рынке пытаются продать первый Aurus Senat, на промплощадке «Алабуга» в Татарстане готовятся к серийному производству внедорожника Komendant, который должен встать на конвейер до конца 2022 года. Подробнее об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывает здесь.

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