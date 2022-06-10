По итогу 2022 года российский авторынок сократится на 55%

В начале 2022 года на традиционной пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) тогдашний председатель Комитета д-р Томас Штэрцель прогнозировал небольшой рост российского авторынка — на 3,3% до 1,72 млн. машин. Но случилось то, чего никто никак не ожидал: Россия развернула спецоперацию на Украине, «посыпались» санкции, возникли серьезные трудности с поставками и производством автомобилей.

В новой совершенно непредсказуемой реальности никто не осмеливался корректировать прогнозы: эксперты ограничивались расплывчатыми «да, рынок существенно сократится, но насколько именно — время покажет». Но, наконец, хоть какие-то цифры назвал Минпромторг. Так, в ведомстве предполагают, что по итогам 2022 падение рынка достигнет 55% по отношению к результату 2021-го, то есть дилеры реализуют около 750 000 машин.

Что ж, довольно оптимистичный настрой, учитывая, что за период с января по май было продано всего 318 114 автомобилей — и это с учетом первых докризисных месяцев (91 662 ед. в январе и 114 349 ед. в феврале). Очевидно, ведомство возлагает большие надежды на АВТОВАЗ с его бюджетниками без ABS и подушек безопасности, мифический «Москвич», который должен встать на конвейер до конца года, и, возможно, на «китайцев». Либо в министерстве просто невнимательно следят за ситуацией и не понимают масштабов катастрофы…

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