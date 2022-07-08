С чего эксперты так уверены, что будущее российского автопрома за электромобилями

Кроме того, как отметил г-н Итурралде, электромоторы проще в производстве. В качестве примера он привел калининградский завод «Автотор», который решил сфокусироваться на «электричках». На предприятии даже не рассматривали вариант создания и производства собственного ДВС — слишком сложно в сравнении с электрическими двигателями. Или можно вспомнить компанию «Росатом», пообещавшую к 2024 году открыть предприятие по выпуску аккумуляторов. Так или иначе, электрокарам уделяется все больше внимания.

Но даже несмотря на рвение властей и интерес производителей, история с электрическим транспортом в России все еще выглядит довольно сомнительной. За пределами городов-миллионников электрокары не зарядить — инфраструктура развивается лишь в мегаполисах. А как их будут эксплуатировать жители северных регионов? Далеко не все субъекты нашей большой страны могут похвастать подходящим для «зеленых» машин климатом. А утилизация чрезвычайно опасных аккумуляторов? В общем, нюансов много.

А более подробно об этом и многом другом — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» — здесь.