С чего эксперты так уверены, что будущее российского автопрома за электромобилями

— Мы не можем делать собственные двигатели внутреннего сгорания, но и не надо. Потому что основными потребителями через 20 лет станут ребята, которые ждут электромобили — им же «продали» историю о том, что скоро мы поедем на электромобилях, — сказал директор Передовой инженерной школы Московского Политеха Пабло Итурралде.
К тому же, по словам эксперта, принявшего участие в онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», в отличие от многих других стран мира, Россия может позволить себе пересадить всех на «зеленый» транспорт благодаря избытку и доступности электроэнергии. Скажем, Европе, помешанной на экологичности и активно продвигающей «чистые» технологии на протяжении нескольких десятков лет, остается о таком лишь мечтать.
Кроме того, как отметил г-н Итурралде, электромоторы проще в производстве. В качестве примера он привел калининградский завод «Автотор», который решил сфокусироваться на «электричках». На предприятии даже не рассматривали вариант создания и производства собственного ДВС — слишком сложно в сравнении с электрическими двигателями. Или можно вспомнить компанию «Росатом», пообещавшую к 2024 году открыть предприятие по выпуску аккумуляторов. Так или иначе, электрокарам уделяется все больше внимания.
Но даже несмотря на рвение властей и интерес производителей, история с электрическим транспортом в России все еще выглядит довольно сомнительной. За пределами городов-миллионников электрокары не зарядить — инфраструктура развивается лишь в мегаполисах. А как их будут эксплуатировать жители северных регионов? Далеко не все субъекты нашей большой страны могут похвастать подходящим для «зеленых» машин климатом. А утилизация чрезвычайно опасных аккумуляторов? В общем, нюансов много.
А более подробно об этом и многом другом — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» — здесь.