Власти открыли окно для поставок в Россию целого потока иномарок

Правительство РФ опубликовало очередное постановление, регулирующее вопрос параллельного импорта. Помимо прочего, в нем нашлась одна крайне любопытная деталь — определение «единичного транспортного средства». Под ним понимается колесное ТС, ввезенное на территорию страны индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. И главное, что на такие автомобили теперь не требуется ОТТС.

Равно, как и частники, «юрики» и «ипэшники» отныне должны получать Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). А сделать в разы проще, чем оформить ОТТС — достаточно обратиться в любую авторизованную лабораторию, коих по стране, особенно на Дальнем Востоке, довольно много.

Иными словами, если раньше юридическим лицам приходилось выстраивать сложные схемы, подыскивая «подставных» физических лиц и оформляя ввозные автомобили на них, что сильно сдерживало объемы поставок, то теперь они совершенно свободно могут доставлять машины сами. Так что, вероятно, в обозримом будущем в России появятся самые разные, в том числе экзотические авто. Правда, и ценник у них будет соответствующий.