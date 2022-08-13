Водителей разорят новыми штрафами и пересадят на китайские «электрички»: итоги недели

Уже осенью депутаты Госдумы рассмотрят проект поправок в КоАП, которые включают, помимо прочего, штраф за превышение средней скорости. Если его примут, то правовые пробелы, препятствующие применению такого наказания сегодня, устранят. И тогда за превышение более чем на 20 км/ч водителей начнут штрафовать на 500 рублей. На 40—60 км/ч — на 1500, более чем на 60 км/ч — на 5000. Причем в последних двух случаях за повтор будут еще и лишать «прав» на срок до одного года.
Но это еще цветочки! Помимо прочего, власти могут ужесточить штраф и за превышение допустимого уровня шума — для мотоциклистов и владельцев авто с чрезмерно громким выхлопом или музыкой. На первый раз вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков предложил наказывать водителей на 100 000 рублей. На второй раз — еще и отбирать ТС на срок до трех месяцев. А на третий — отправлять нарушителя на исправительные работы.
Но хватит о грустном. Вот, скажем, китайцы готовят для нас сразу несколько новинок. Липецкий завод «Моторинвест» получил первое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «электричку» Evolute — компактный кроссовер i-Joy. Сертификацией своей продукции в России занялся и Tank — бренд холдинга Great Wall Motors. Первой ласточкой станет внедорожник Tank 500, идущий на смену Haval H9.
Правда, не стоит надеяться на адекватные цены: «китайцы» уже давно утратили статус доступных. И, главное, они продолжают дорожать, хотя, казалось бы, куда еще то? Например, Haval и Exeed, если сравнивать текущие прайсы с теми, что были опубликованы в феврале-марте, прибавили в стоимости аж 30%. Может, лучше все-таки LADA? Тем более, тольяттинцы возвращаются к жизни: опять ставят в свои машины блоки ЭРА-ГЛОНАСС, теперь на очереди — подушки безопасности…
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