Водителей разорят новыми штрафами и пересадят на китайские «электрички»: итоги недели

Уже осенью депутаты Госдумы рассмотрят проект поправок в КоАП, которые включают, помимо прочего, штраф за превышение средней скорости. Если его примут, то правовые пробелы, препятствующие применению такого наказания сегодня, устранят. И тогда за превышение более чем на 20 км/ч водителей начнут штрафовать на 500 рублей. На 40—60 км/ч — на 1500, более чем на 60 км/ч — на 5000. Причем в последних двух случаях за повтор будут еще и лишать «прав» на срок до одного года.

Но это еще цветочки! Помимо прочего, власти могут ужесточить штраф и за превышение допустимого уровня шума — для мотоциклистов и владельцев авто с чрезмерно громким выхлопом или музыкой. На первый раз вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков предложил наказывать водителей на 100 000 рублей. На второй раз — еще и отбирать ТС на срок до трех месяцев. А на третий — отправлять нарушителя на исправительные работы.