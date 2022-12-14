Гонки по вертикали: как китайский вопрос убивает российский автопром

Под конец года неспешные до этого китайские автопроизводители решили немного ускориться. Обычно холода замедляют жизненные процессы, но тут почему-то вышло наоборот. Строить догадки по поводу изменений в экономической конъюнктуре — занятие неблагодарное, ибо предположения экспертов-маркетологов, как правило, оказываются высосанными из пальца. Но тем не менее, постфактум констатировать некоторое оживление на рынке можно.

По данным агентства «Автостат», на первое место среди иностранных производителей, сильно отстающих от безусловного лидера LADA, вырвался бренд Chery. Россияне в ноябре купили 5537 автомобилей этой марки, что на 84,3% больше, чем в том же месяце прошлого года. На втором месте красуется Haval с 4467 машинами, приобретенными нашими соотечественниками. Тут рывок поменьше — 13,9%. На третьем — видим Geely, нашедшую покупателей на 3351 автомобиль. Рост — 42,8%.