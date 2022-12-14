Гонки по вертикали: как китайский вопрос убивает российский автопром

Под конец года неспешные до этого китайские автопроизводители решили немного ускориться. Обычно холода замедляют жизненные процессы, но тут почему-то вышло наоборот. Строить догадки по поводу изменений в экономической конъюнктуре — занятие неблагодарное, ибо предположения экспертов-маркетологов, как правило, оказываются высосанными из пальца. Но тем не менее, постфактум констатировать некоторое оживление на рынке можно.
По данным агентства «Автостат», на первое место среди иностранных производителей, сильно отстающих от безусловного лидера LADA, вырвался бренд Chery. Россияне в ноябре купили 5537 автомобилей этой марки, что на 84,3% больше, чем в том же месяце прошлого года. На втором месте красуется Haval с 4467 машинами, приобретенными нашими соотечественниками. Тут рывок поменьше — 13,9%. На третьем — видим Geely, нашедшую покупателей на 3351 автомобиль. Рост — 42,8%.
Можно порадоваться также за относительно новый бренд Exeed, который увеличил свое присутствие на российском рынке аж на 328% — до 1609 машин. Но тут, правда, сказывается эффект низкой базы, поскольку в ноябре 2021-го этот логотип выбрали всего 367 покупателей. Где-то между ушедшими из России и до сих пор неопределившимися марками затерялся JAC — 326 купленных автомобилей с приростом 84,2%.
Вот такая интересная картина, трактовать которую можно как угодно. Однако есть и несколько объективных моментов. Первый — рост объемов продаж у китайских производителей никак не зависит от локализации производства. По крайней мере, на данном этапе. Ведь заткнувшая за пояс конкурентов компания Chery не имеет в России и ближайших ее окрестностях своих производственных площадок. Но это не помешало ей значительно опередить как по абсолютным, так и по относительным показателям и Haval, располагающий работающим заводом под Тулой, и Geely, уютно пристроившуюся в дружественной Белоруссии.
Здесь уместно было бы вспомнить крылатые слова, обращенные древнегреческим героем Одиссеем к своей няньке: «Старая, радуйся тихо! Сдержись, не кричи от восторга!» Действительно, не стоит особо обольщаться положительной на первый взгляд тенденцией расширения присутствия китайских автомобилей на отечественном рынке. Ведь нынешние данные мы сравниваем с ноябрем 2021-го, одним из худших месяцев прошлого года. Года, вся вторая половина которого и без того демонстрировала сильный спад. Но несмотря на это, даже Chery со своими рекордными ноябрьскими продажами оказалась бы тогда в районе 6-го места, а по итогам 11 месяцев заняла бы совсем не призовую 13 позицию, в то время как сейчас она красуется на четвертой.
Бесспорно, автопроизводители из Поднебесной постепенно набирают обороты, однако действуют они согласно латинской поговорке «Поспешай медленно». Им предоставляются практически безграничные возможности при вакууме, образовавшемся на российском рынке, но воспользоваться уникальным шансом они не спешат. Дамоклов меч американских вторичных санкций пугает их точно так же, как и бизнесменов из других стран. И ожидать, что они очертя голову ринутся в Россию, рискуя одним махом потерять значительную часть мировой прибыли, вряд ли разумно.