Chery Tiggo 7 Pro Max приехал в Россию, но без полного привода

У флагманского Tiggo 8 Pro модификация Max отличается в России системой полного привода. А потому, когда стало известно о том, что такую же версию получит и младший Tiggo 7 Pro, предполагалось, что и у него ведущими наконец станут все четыре колеса. Однако AWD, вопреки ожиданиям, не случилось. По крайней мере, пока. Ведь китайцы все же обещали однажды привезти в РФ полноприводную «семерку».

В чем же тогда особенность Tiggo 7 Pro Max? В оснащении и чуть видоизменном внешнем виде — иной радиаторной решетке, пересмотренной оптике, двойных патрубках «выхлопа». В салоне появились новые экраны панели приборов и мультимедиа-системы (объединенные, как у Exeed) и дефлекторы климатической системы другого дизайна. Кроме того, с центрального тоннеля в подконсольную нишу «переехала» беспроводная зарядка смартфонов.

Chery Tiggo 7 Pro Max оснащается 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с. и вариатором CVT9. Комплектаций предложено две: Prestige по цене от 2 829 900 рублей и Ultimate — от 2 979 900.

Уже в «базе» предусмотрена светодиодная оптика, панорамная крыша, круговой обзор, датчики дождя и освещенности, бесключевой доступ, полный «зимний» пакет и масса других «комфортных» опций. А в топе можно найти мониторинг «мертвых» зон, адаптивный «круиз», системы экстренного торможения и автоматического переключения дальнего света на ближний, голосовое управление и навигацию.