Наигрались: Трамп отменяет электромобили

Одним из первых законов «печатного станка Трампа» была отмена вектора на развитие электромобилей в США: 50% рынка за «электричками» к 2030 году более не актуально. Как же так, Илон? Неужто вся история элкетромобильного бизнеса — под откос? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Итак, Дональд Трамп — 47-й президент США. Теперь — официально. Он любит фастфуд, колу и, судя по его Cadillac Beast, старый-добрый ДВС. А вот электромобили, видимо, не очень, поскольку среди первых указов на посту — отмена привилегий и тотальный «хейт» электротранспорта, как такового.

Дональд MAGA Трамп так же намерен, может быть уже завтра, отменить все «батарейные» льготы, сократить расходы на зарядные станции и, что самое главное, пересмотреть допустимые нормы выбросов СО2 для двигателей внутреннего сгорания. А еще мистер Трамп собирается «бурить, детка, бурить», так что Америка возвращается к старому доброму ДВС. А за ней — и весь мир?

Давайте начистоту: Соединенные штаты Америки — крупнейший авторынок в мире, на который всем без исключения производителям очень хочется попасть. Просто потому, что триста миллионов американцев постоянно покупают машины. Много машин. Для японских и корейских, например, брендов, за редким исключением вроде Suzuki и Mitsubishi, это основной рынок сбыта, так что его требования — это основные требования.

И если американцы вновь захотят мощные и ресурсные двигатели, которые не надо давить экологией и экономией топлива, их очень быстро предоставят. Мгновенно. Еще вчера, если того потребует клиент.

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Дональд Трамп хочет и будет активно развивать добычу нефти. Начнут бурить. Таким нехитрым образом упадут цены на горючее, что, опять же, приведет к популяризации ДВС. Мистер президент уже заявил, что отныне его приоритет — внутреннее производство, так что «Форду» и «Шеви» дадут столько, сколько нужно и чуточку сверху.

Параллельно — пропаганда внутреннего спроса: «покупая импортную машину, ты забираешь деньги у американских детей». А что же Илон Маск, закадычный и близкий? В беде не оставят, уж поверьте: во-первых, свою нишу в США его продукт и дальше будет занимать, а во-вторых, продолжат насилие над Европой, где никто никакие экологические нормы отменять не будет. Надо же куда-то продукцию реализовывать?

Так завершается век электромобилей, многими не понятых. Внезапно всплывут чудовищные проблемы с их содержанием, далее появятся тысячи видео сгоревших на заправке и в пути «электричек». А позже выяснится, что заправляться электроэнергией просто дороже, чем бензином, а потом и вовсе введут налоги. Хочешь выделяться — плати. А не хочешь платить — «Форд».

Не вызовет удивления, если первыми «некитайскими» импортными автомобилями в товарном количестве в России уже в скором времени станут американские. Слышали, мистер Маск уже собирается посетить наши широты?