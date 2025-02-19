Корейские автобренды не планирует «мучить» россиян электромобилями

На фоне тотального разочарования и автопроизводителей, и автолюбителей всего мира электромобилями, любопытное заявление сделал представитель вполне официально вернувшейся в нашу страну некогда довольно популярной у нас корейской марки — SssngYong, нынче превратившейся в КGM.

Виталий Осипов, глава компании «РЭКС Моторс», ставшей ее эксклюзивным российским дистрибутором, заявил на недавней пресс-конференции, где были анонсированы и сроки начала продаж кроссоверов и внедорожников из Страны утренней свежести, и их цены, что поставки в РФ транспортных средств марки на альтернативном топливе не планируется не то, что в обозримой перспективе, но даже в отдаленном будущем. И это при том, что в гамме корейского автостроителя имеются и электрический КGM Torres, и даже электропикап.

— Вы прекрасно знаете, что не только у нас уже есть сомнения в альтернативных источниках энергии для транспортных средств. Поэтому мы останавливаемся на «классике» и про «электрички» даже не думаем, — сказал г-н Осипов.

Напомним, что, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», уже в начале марта этого года 40 дилеров новичка рынка начнут продажи четырех моделей KGM: Tivoli, Korando, Torres и Rexton. а позже к ним присоединится городской кроссовер Аctуon. A в 2026-ом нам, возможно, предложат и пикап.

Если же говорить про электрокары, то вектор KGM на традиционные авто с ДВС наверняка поддержат и другие корейские автопроизводители, возвращения которых мы теперь, после известных телефонных переговоров и обмена мнениями на уровне солидных делегаций РФ и США, ждем чуть ли ни завтра. Вряд ли ли Hyundai и Kia, восстанавливая свое присутствие в России, станут распылять свои силы и ресурсы на теперь уже более чем неоднозначные ТС на электротяге.

Тем более, что их продажи снижаются по всему миру, а в нашей необъятной так и вовсе находятся на уровне арифметической погрешности: в минувшем году в общей структуре рынка их реализация составила 1,6%. И в этой связи даже интересно, на что рассчитывают авторы проекта «Атом». Впрочем, это уже совсем другая история...