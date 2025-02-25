Не тушкой, так чучелом: оцениваем шансы Renault вернуться в Россию

В свете экстравагантной позиции, занятой американским рыжим, серия комментариев относительно радужных перспектив нашего автопрома скрасила заскучавшее отечественное медиапространство. Своим непременным долгом высказаться сочли все, так или иначе связанные с отраслью. Портал «АвтоВзгляд» также не смог удержаться от того, чтобы прокомментировать эти самые комментарии.

Как сказал Карабас-Барабас, прерывая на секунду игру на геликоне и откидываясь в кресле: «Это просто праздник какой-то!» Вакханалия прогнозов девятым валом обрушилась на безвинные головы сограждан. Однако самым интересным в них оказалась вовсе не удивительная свобода мыслевыражения чиновников и автомобильных боссов, а четко прослеживаемая во всех речах фигура умолчания.

«ИМ НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ»

Наверное, с учетом всех обстоятельств здесь куда уместнее смотрелось бы не восклицание доктора кукольных наук, а ламентация А.А. Чацкого:

Не образумлюсь... виноват,

И слушаю, не понимаю,

Как будто все еще мне объяснить хотят,

Растерян мыслями... чего-то ожидаю.

Начнем с заявления гендиректора концерна Renault Луки-де Мео, которому отечественные борцы за все хорошее против всего плохого приписали необоримое стремление вернуться в Россию, как только позволит Трамп. Правда, француз-то на самом деле заявил: «Я бы предпочел сосредоточиться на будущем, чем наверстывать упущенное... но мы деловые люди. Когда мы видим бизнес-возможность, то пытаемся ею воспользоваться». И далее: «Честно говоря, я не думал о таком сценарии, потому что все меняется с завидным постоянством... У нас есть опцион: посмотрим, как пойдут дела».

Фото globallookpress.com

Где фигуры умолчания? Так вот же они. Не хотелось бы макать г-на де Мео как нашкодившего кота в лужицу, сделанную им и его предшественниками, но сложно удержаться и не напомнить, что в 2022 году эти «деловые люди» с легкостью пожертвовали «бизнес-возможностями» Renault в России, зафиксировав убытки в €2,2 млрд, в результате чего акции компании упали на 30 — 35%.

И в конце своей речи Лука заметил, что у его бизнеса есть и другие приоритеты, помимо возвращения в Россию, а именно: ускорение запуска электрических и гибридных автомобилей для достижения целевых показателей ЕС по выбросам. Ну тут, как говорится, дай Бог ему здоровья и жениха хорошего.

Нахальному-де Мео гордо ответствовал Сергей наш Семенович — мол, не больно-то и хотелось. «Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — заявил мэр столицы. И вновь об искомой фигуре. Вряд ли заносчивый француз имел в виду Москву: на производственные площадки в столице у Renault опциона нет, да и заняты они уже выпуском «Москвичей».

Фото globallookpress.com

БОИТСЯ ЛИ АВТОВАЗ КОНКУРЕНЦИИ

Очевидно, эскапада генерального директора Renault касалась возобновления сотрудничества с АВТОВАЗом, на которое тот самый опцион имеется. Но по этому поводу директор волжского автогиганта по связям с общественностью Сергей Ильинский заявил сайту Daily Storm следующее: «В случае, если решение о том, что им можно вернуться на каких-то условиях, будет принято, конечно же, мы не боимся конкуренции на рынке, где все действуют по единым правилам и в едином регуляторном поле».

При тех экономических преференциях, которые выбил для себя АВТОВАЗ, бояться конкуренции ему было бы смешно. Здесь вопрос в другом. Г-н Ильинский явно говорит вовсе не о сотрудничестве, а о соперничестве, что позволяет сделать вывод о том, что он считает ничтожным тот опцион, на который французы возлагают такие надежды. А технологический уровень тольяттинских автомобилей до обидного низок, и тягаться на равных с тем же Renault без господдержки они не смогут. Так ли искренен представитель АВТОВАЗа в отрицании возможного восстановления status quo ante bellum?

А ЕСЛИ ОНИ ВСЕ ЖЕ ВЕРНУТСЯ?

Что касается господдержки, то из высказываний руководителей российской промышленности следует, что ее вроде как обещают оказывать и дальше. «Российская газета» цитирует главу Минпромторга Антона Алиханова: «Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение».

Фото globallookpress.com

В таком же духе высказывается и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров: «Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности. И с теми, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решение».

Другими словами, государственная политика по отношению к тем компаниям, которые в тяжелые времена повернулись к нам пятой точкой, пока имеет весьма размытые контуры.

Подтверждением служит просьба Владимира Путина: «Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но тем не менее нам же создали определенные трудности, и мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться».

Итак, в настоящий момент у наших чиновников нет четкого указания, как вести себя с ренегатами, ибо Президент РФ не пнул их в нужном направлении, а только обозначил проблему. Стоит ли сомневаться, что они привычно пойдут по пути наименьшего сопротивления? Если вдруг мировые автоконцерны начнут прощупывать почву насчет возвращения, то им будет дан зеленый свет, причем на всех льготных условиях.

Фото globallookpress.com

Сотрудничество с ними, возвращаясь к тезисам г-на Мантурова, абсолютно выгодно: функционеры автопрома уже единожды упустили возможность получить необходимые передовые технологии, когда между нами и Западом был период любви. Самим браться за тяжкий труд по их разработке им очевидно не хочется.

Поэтому не исключается повторное лоббирование интересов «непартнеров», обладающих современными разработками. Хотя бы и по просьбе того же АВТОВАЗа. И все грозные заявления отечественных чиновников от автопрома — No pasarán! Они не пройдут! — не стоят и ломаного гроша, пока не подтверждены реальными шагами.