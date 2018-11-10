RuNCAP: когда в России появится собственная система краш-тестов машин

Фото: Euro NCAP
Разговоры о том, что в России собираются создать свою собственную систему краш-тестов для проверки безопасности автомобилей, ведутся уже не первый год. И вот наконец-то Федеральное агентство «Ростандарт» совместно с Минпромторгом и ФГУП «НАМИ» наконец начали работу над отечественной методикой.
Светлана Ермолаева

В основу технологии лягут наработки программ оценки безопасности транспортных средств в других странах. Примером послужит одна из самых развитых и достоверных на сегодняшний день — EuroNCAP. Но в «Росстандарте» рассказали, что собираются сделать упор также и на создание цифровых испытаний.

Конечно, классические тесты тоже войдут в RuNCAP: машины будут проверять при лобовом столкновении, при боковом с малым и большим перекрытием. Кроме того, в список российских краш-тестов войдет анализ активных систем безопасности, которые умеют останавливать авто перед препятствием, распознают дорожные знаки, различают пешеходов и велосипедистов.

– Нужно изучить этот вопрос и в отношении общественного транспорта. Я не слышал, чтобы кто-то занимался оценкой безопасности автобусов и троллейбусов, — сказал руководитель Федерального агентства Алексей Абрамов в интервью газете «Известия».

Так что приняв во внимание многочисленные аварии с пассажирским транспортом, в российскую программу оценки новых автомобилей войдут тесты и для крупногабаритного транспорта. Но для того, чтобы довести RuNCAP до ума, разработчикам понадобится около пяти лет.

Портал «АвтоВзгляд» решил поинтересоваться независимым мнением о том, насколько целесообразно создание отечественной методики? Автоэксперт Сергей Асланян рассказал, что рациональное зерно в идее все-таки присутствует, краш-тесты у нас нужны, но только продуманные:

– С учетом российской специфики, развитие проекта, — говорит г-н Асланян, — может пойти в двух направлениях: либо сделают серьезные испытания, которые продукция нашего автопрома пройти не сможет, и тогда начнут подгонять и фальсифицировать цифры. Либо RuNCAP окажется слишком «мягкой» программой, и от нее никакой практической пользы не будет…

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, технология
10 ноября 2018
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