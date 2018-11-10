RuNCAP: когда в России появится собственная система краш-тестов машин

В основу технологии лягут наработки программ оценки безопасности транспортных средств в других странах. Примером послужит одна из самых развитых и достоверных на сегодняшний день — EuroNCAP. Но в «Росстандарте» рассказали, что собираются сделать упор также и на создание цифровых испытаний.

Конечно, классические тесты тоже войдут в RuNCAP: машины будут проверять при лобовом столкновении, при боковом с малым и большим перекрытием. Кроме того, в список российских краш-тестов войдет анализ активных систем безопасности, которые умеют останавливать авто перед препятствием, распознают дорожные знаки, различают пешеходов и велосипедистов.

– Нужно изучить этот вопрос и в отношении общественного транспорта. Я не слышал, чтобы кто-то занимался оценкой безопасности автобусов и троллейбусов, — сказал руководитель Федерального агентства Алексей Абрамов в интервью газете «Известия».

Так что приняв во внимание многочисленные аварии с пассажирским транспортом, в российскую программу оценки новых автомобилей войдут тесты и для крупногабаритного транспорта. Но для того, чтобы довести RuNCAP до ума, разработчикам понадобится около пяти лет.