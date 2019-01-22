Для чего в машине всегда должна быть газета

Водители, едва получившие заветную «корочку», убеждены, что в экстренной ситуации их выручит и смартфон, а захламлять машину «безделушками», которые пригодятся в лучшем случае раз в жизни — это удел пенсионеров. Как бы не так! В «тревожном чемоданчике» опытных автомобилистов можно отыскать массу полезных предметов, в том числе обычную газету. Как искушенные шоферы используют «макулатуру» в авто, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Проблема мерзкой слякоти, неизбежно попадающей в салон автомобиля вместе с водителем и пассажирами в холодное время года, всегда была головной болью автовладельцев. Это сейчас на прилавках магазинов можно отыскать новомодные «автопамперсы» и практичные коврики с бортиками на любой вкус и кошелек, а наши деды боролись с «грязной» напастью простыми газетами.
Все знают, что влага, задерживающаяся в ковролине, вредна для автомобиля: она создает благоприятную среду для возникновения коррозии на днище. И дабы не провоцировать появление ржавчины, необходимо следить за тем, чтобы жидкость не скапливалась на полу. А как это сделать? Можно потратиться на те же коврики, а можно — если бюджет иного не позволяет — разложить под ногами газету, лучше в несколько слоев.
Впрочем, вряд ли этот способ применения газеты в машине стал для вас открытием, а потому поспешим перейти к следующим.
СЛЫШУ ЗВОН
Многие предусмотрительные водители используют старую газету в тех случаях, когда нужно перевезти хрупкие или «звонкие» предметы. Дабы они не повреждались в багажнике и не мучили обитателей автомобиля надоедливыми «песнями», их тщательно оборачивают бумагой — до места назначения бутылки, посуда и прочие «нежные» объекты добираются в целости и сохранности.
МЕЧТА ПЕРФЕКЦИОНИСТА
А чем вы протираете стекла изнутри? Пыльной ветошью, не предназначенной даже для очистки пластика, влажными салфетками, оставляющими разводы, или бумажными полотенцами, теряющими на стекле мелкие частички? Если специальной тряпки из микрофибры в машине нет, то попробуйте использовать газету. Сложите лист в несколько раз, «пройдитесь» по поверхности и наслаждайтесь чистотой.
ОСТАВЬ НОМЕРОК
В конце концов, газета выручит, когда вы неудачно припаркуетесь, и нужно будет оставить под лобовым стеклом свой номер телефона. Конечно, для этих целей лучше подойдет чистый лист бумаги, но за неимением такового можно прибегнуть и к печатному изданию.