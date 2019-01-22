Для чего в машине всегда должна быть газета

Проблема мерзкой слякоти, неизбежно попадающей в салон автомобиля вместе с водителем и пассажирами в холодное время года, всегда была головной болью автовладельцев. Это сейчас на прилавках магазинов можно отыскать новомодные «автопамперсы» и практичные коврики с бортиками на любой вкус и кошелек, а наши деды боролись с «грязной» напастью простыми газетами.

Все знают, что влага, задерживающаяся в ковролине, вредна для автомобиля: она создает благоприятную среду для возникновения коррозии на днище. И дабы не провоцировать появление ржавчины, необходимо следить за тем, чтобы жидкость не скапливалась на полу. А как это сделать? Можно потратиться на те же коврики, а можно — если бюджет иного не позволяет — разложить под ногами газету, лучше в несколько слоев.

Впрочем, вряд ли этот способ применения газеты в машине стал для вас открытием, а потому поспешим перейти к следующим.